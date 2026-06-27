إطلاق مبادرة "ازرع شجرة" بأبو النمرس لتعزيز المشاركة المجتمعية وتحسين البيئة بالجيزة

أطلقت محافظة الجيزة مبادرة "ازرع شجرة" بمركز ومدينة أبو النمرس في إطار جهودها للتوسع في المساحات الخضراء وتعزيز المشاركة المجتمعية وتحسين المظهر الحضاري ونشر الوعي البيئي بين المواطنين.

وأوضح الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة أن المبادرة تستهدف تشجير الطرق الرئيسية والفرعية وزيادة الرقعة الخضراء والحفاظ على البيئة وتعزيز المشاركة المجتمعية من خلال إشراك الأهالي ومؤسسات المجتمع المدني في أعمال التشجير بما يسهم في تحسين جودة الهواء والحد من الآثار البيئية وترسيخ ثقافة الحفاظ على البيئة.



وأكد المحافظ ضرورة تعميم مبادرات التشجير والتجميل بمختلف المراكز والمدن وزيادة المساحات الخضراء بما يسهم في توفير بيئة صحية وآمنة والارتقاء بالمظهر الحضاري للمحافظة مشددًا على أهمية تضافر جهود الأجهزة التنفيذية والمواطنين لإنجاح تلك المبادرات وتحقيق أهدافها مع الالتزام باختيار أنواع الأشجار الملائمة لطبيعة الطرق، بما يضمن سهولة صيانتها واستدامتها.



ومن جانبه أوضح محمود شنب رئيس مركز ومدينة أبو النمرس أن تنفيذ المبادرة سيبدأ بطريقي المنصورية و شبرامنت على أن تمتد أعمال التشجير تباعًا لتشمل جميع الطرق الرئيسية والفرعية بمدينة أبو النمرس والقرى التابعة، وذلك وفق خطة متكاملة تستهدف التوسع في زيادة المساحات الخضراء بمختلف شوارع وقرى المركز .