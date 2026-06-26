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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ الجيزة يتابع مستوى الأداء التنفيذي بحي جنوب الجيزة ويوجه بتكثيف جهود التصالح والنظافة وتسهيل تراخيص المحال

الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة
الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة
أحمد زهران

عقد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة اجتماعًا مع رئيس حي جنوب الجيزة وذلك في إطار المتابعة الدورية لمستوى الأداء التنفيذي بالأحياء والمراكز للوقوف على معدلات الإنجاز بالملفات الحيوية ومتابعة مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وخلال الاجتماع اطّلع المحافظ على جهود الحي في عدد من الملفات الخدمية وفي مقدمتها ملف التصالح على مخالفات البناء وتراخيص المحال العامة، ومنظومة النظافة ورفع الإشغالات، إلى جانب متابعة معدلات الأداء ونسب الإنجاز بكل ملف.

وشدد محافظ الجيزة على ضرورة استمرار وتفعيل قنوات التواصل مع المواطنين من خلال استكمال حملات طرق الأبواب التي تستهدف توعية المواطنين المخالفين وأصحاب الملفات غير المستوفاة بأهمية سرعة استكمال إجراءات التصالح وتوفيق أوضاعهم القانونية للاستفادة من التيسيرات المقررة وإنهاء الإجراءات في أسرع وقت.
كما وجه المحافظ رئيس حي جنوب الجيزة بحصر جميع المحال غير المرخصة والمخالفة واتخاذ الإجراءات اللازمة لتيسير إصدار التراخيص للمحال التجارية مع الدفع بسيارات المراكز التكنولوجية المتنقلة لتجوب مختلف قطاعات الحي بما يسهم في تسهيل الإجراءات على المواطنين وتمكين الراغبين في تقنين أوضاعهم من إنهاء معاملاتهم بسهولة ويسر.
وأكد الدكتور أحمد الأنصاري ضرورة تكثيف أعمال النظافة ورفع كفاءة مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين من خلال الدفع بالعمالة والمعدات اللازمة لرفع المخلفات وتحسين مستوى النظافة بالشوارع والطرق الرئيسية والفرعية، إلى جانب تكثيف حملات رفع الإشغالات والتعديات، والمتابعة الميدانية اليومية لرصد أي مخالفات والتعامل الفوري معها وفقًا للقانون، حفاظًا على المظهر الحضاري وتحقيق الانضباط بالشوارع.
كما وجه المحافظ بتكثيف دوريات العمل بشوارع ربيع الجيزي، والمنيب، والمحطة، ومراد، ومحيط محطة مترو الجيزة، وساقية مكي، وجسر الكونيسة، لضمان الحفاظ على مستوى النظافة والانضباط وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.
وفي إطار الاستجابة لمطالب المواطنين وتحقيق عوامل السلامة المرورية، كلف محافظ الجيزة رئيس حي جنوب الجيزة بدراسة إنشاء مطبات صناعية بشارع البحر الأعظم في المواقع التي تستدعي ذلك، بما يسهم في الحد من السرعات الزائدة والحفاظ على أرواح المواطنين.
حضر الاجتماع هند عبد الحليم نائب المحافظ، ومحمد نور السكرتير العام، ومحمد مرعي السكرتير العام المساعد، وأيمن خليل رئيس مدينة الجيزة، والدكتور أشرف تامر رئيس حي جنوب الجيزة.

محافظ الجيزة محافظة الجيزة حي جنوب الجيزة

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