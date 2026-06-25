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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

نائب محافظ الجيزة يتابع استلام مشروعات الصرف الصحي حياة كريمة بالصف وأطفيح | صور

ابراهيم الشهابي نائب محافظ الجيزة
ابراهيم الشهابي نائب محافظ الجيزة

عقد ابراهيم الشهابي نائب محافظ الجيزة للمراكز والمدن إجتماعا تنسيقيا لمتابعة الموقف النهائي لتسليم عدد من مشروعات الصرف الصحي ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة بقرى مركزي الصف وأطفيح؛ وذلك في أطار تكليفات الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة بالمتابعة المستمرة لمشروعات المبادرة الرئاسية المرحلة الأولى 
(حياة كريمة ) بمركزي الصف وأطفيح.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد القيسيوني متابعة مجلس الوزراء وممثلي الشعبة الهندسية للقوات المسلحة ومكتب دار الهندسة والجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي وشركة مياة الشرب و الصرف الصحي بالجيزة والشركات المنفذة للأعمال.

حيث تم استعراض الموقف التنفيذي باستلام مشروعات الصرف الصحي بقرى الشوبك الشرقي والاخصاص واسكر والودي ونجوع العرب وكفر طرخان بمركز الصف وقرى القبابات وكفر حلاوة وكفر الواصلين والخرمان ومنيل السلطان والبرمبل والكداية والكريمات بمركز أطفيح.

وشدد نائب المحافظ بتسريع معدلات التنفيذ للانتهاء من الأعمال المنفذة ودخولها الخدمة الفعلية خلال الفترة القادمة.

محافظ الجيزة محافظة الجيزة حياة كريمة

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