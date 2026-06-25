وزيرة التنمية المحلية والبيئة تتابع مع محافظ الجيزة مشروعات الخطة الاستثمارية وتطوير منظومة المخلفات

استقبلت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة، اليوم، الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة، بمقر الوزارة بالعاصمة الجديدة، حيث شهد اللقاء استعراض الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات والملفات الحيوية بالمحافظة، وفي مقدمتها الخطة الاستثمارية، ومنظومة المخلفات الصلبة، ومشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، وملفات التصالح والتقنين وإزالة التعديات، بما يسهم في تحسين جودة الحياة للمواطنين ودعم جهود التنمية الشاملة بالمحافظة.

لقاء وزيرة التنمية المحلية والبيئة ومحافظ الجيزة

وفي بداية اللقاء، تابعت الدكتورة منال عوض الموقف التنفيذي للمشروعات المدرجة بالخطة الاستثمارية للعام المالي 2025/2026، حيث استعرض محافظ الجيزة جهود المحافظة في دفع معدلات التنفيذ خلال الربع الأخير من الخطة الاستثمارية والانتهاء من المشروعات الجارية بمختلف القطاعات الخدمية والتنموية بما يساهم في تحسين مستوي الخدمات المقدمة لأبناء المحافظة ، كما تم استعراض مقترحات ومشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي الجديد 2026/2027 وأولويات المحافظة التنموية خلال المرحلة المقبلة، بما يتوافق مع احتياجات المواطنين وخطط الدولة لتحقيق التنمية المستدامة.

المتابعة الميدانية المستمرة للمشروعات

وأكدت وزيرة التنمية المحلية والبيئة أهمية الالتزام بالبرامج الزمنية المحددة للمشروعات الجاري تنفيذها، مع المتابعة الميدانية المستمرة وتذليل أية معوقات قد تواجه التنفيذ، بما يضمن سرعة الانتهاء من المشروعات وتحقيق الاستفادة القصوى منها لخدمة المواطنين.

وأشار الدكتور أحمد الأنصاري إلى جهود المحافظة في الانتهاء من عدد كبير من المشروعات المهمة التي تم تنفيذها ضمن الخطة الاستثمارية، ومن بينها الانتهاء من أعمال تطوير المنطقة الصناعية بأبو رواش، وتطوير المنطقة المحيطة بالمتحف المصري الكبير، ومشروعات رصف الطرق وتحسين كفاءة شبكة الطرق المحلية، وتطوير المباني الإدارية، وتحسين منظومة المرور، إلى جانب مشروعات تحسين البيئة والتنمية الاقتصادية المحلية.

كما استعرض محافظ الجيزة خلال اللقاء خريطة الفرص الاستثمارية المستقبلية بمحافظة الجيزة، والتي تشمل عدداً من الفرص الواعدة في القطاعات الصناعية والزراعية والسياحية والخدمية والتجارية، حيث أكدت الدكتورة منال عوض أهمية تعظيم الاستفادة من المقومات الاقتصادية والاستثمارية التي تتمتع بها المحافظة، والعمل على جذب المزيد من الاستثمارات بما يسهم في توفير فرص العمل ودعم الاقتصاد المحلي.

وشهد اللقاء متابعة الدكتورة منال عوض مع محافظ الجيزة لملف النظافة وإدارة المخلفات الصلبة، وتم التركيز علي الإجراءات الجارية لتنفيذ عدد من المشروعات الخاصة بالبنية التحتية لمنظومة المخلفات، وتوفير الاعتمادات المالية اللازمة لرفع كفاءة خدمات النظافة بالمحافظة، وذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بسرعة تطوير ورفع كفاءة المنظومة وتحسين مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين.

بمنظومة النظافة وإدارة المخلفات

كما استعرض محافظ الجيزة أبرز الجهود المبذولة للارتقاء بمنظومة النظافة وإدارة المخلفات بالمحافظة خلال الفترة الماضية ، والتي شملت التوسع في استخدام النظم التكنولوجية الحديثة وتطبيقات التحول الرقمي لدعم كفاءة التشغيل وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وتناول المحافظ مستجدات تشغيل المدفن الصحي بمدينة شبرامنت، وخطط التوسع في مشروعات تدوير المخلفات والاستفادة منها اقتصادياً وبيئياً، بالإضافة إلى الإجراءات المتخذة لرقمنة منظومة جمع ونقل المخلفات الصلبة بما يعزز من كفاءة المتابعة والرقابة، ويساهم في الحد من الممارسات العشوائية والتخلص غير الآمن من المخلفات، بما ينعكس إيجاباً على تحسين البيئة والمظهر الحضاري والسياحي بمحافظة الجيزة.

تطوير منظومة الخدمات الحكومية

كما ناقش اللقاء جهود محافظة الجيزة في تطوير منظومة الخدمات الحكومية ورفع كفاءة المراكز التكنولوجية بالمحافظة، في إطار توجهات الدولة نحو التحول الرقمي وتبسيط الإجراءات المقدمة للمواطنين، حيث استعرض المحافظ أعمال التجهيزات الجارية بالمركز التكنولوجي بمدينة الجيزة ومعدلات التنفيذ الحالية، والإجراءات المتخذة لضمان جاهزيته لتقديم الخدمات وفق أحدث النظم والتطبيقات التكنولوجية.

وأشارت وزيرة التنمية المحلية والبيئة إلى أن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا بتطوير جميع المراكز التكنولوجية بالمحافظات وتزويدها بالأجهزة والمعدات الحديثة بما يسهم في تسريع إجراءات استخراج التراخيص وتحسين كفاءة الأداء وتقليل زمن تقديم الخدمة، فضلًا عن دعم منظومة الربط الإلكتروني وتحقيق أعلى درجات الشفافية والدقة في إنجاز المعاملات وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتوفير بيئة جاذبة للاستثمار.

كما تابعت الدكتورة منال عوض مع محافظ الجيزة مستجدات تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بالمراكز والقرى المستهدفة، وما تحقق من معدلات إنجاز في المشروعات الخدمية والتنموية التي تستهدف تحسين مستوى معيشة المواطنين والارتقاء بالبنية الأساسية والخدمات المقدمة لهم، في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتطوير الريف المصري وتحسين جودة الحياة للمواطنين، وأوضح الدكتور أحمد الأنصاري أنه تم الانتهاء من تنفيذ نحو 800 مشروع ضمن المبادرة، بما يعكس حجم الجهود المبذولة لتحسين مستوى الخدمات والبنية الأساسية والارتقاء بجودة الحياة للمواطنين.

وفيما يتعلق بملفات التصالح على مخالفات البناء وتقنين أراضي أملاك الدولة وتراخيص المحال العامة، استعرض محافظ الجيزة معدلات الإنجاز المحققة والإجراءات المتخذة لتيسير الخدمات المقدمة للمواطنين وتسريع وتيرة العمل بهذه الملفات، تنفيذاً لتوجيهات الدولة بإنهائها وتحقيق الاستقرار القانوني للمواطنين، حيث أشار الدكتور أحمد الأنصاري إلى أنه منذ مايو 2024 وحتى منتصف يونيو 2026 تم تقديم 206 آلاف و305 طلبات تصالح، وتم البت في 201 ألف و825 طلباً منها بنسبة إنجاز تجاوزت 97%، مع استمرار العمل على الانتهاء من الطلبات المتبقية، كما تم استعراض مؤشرات منظومة تراخيص المحال العامة وفقاً لأحكام القانون رقم 154 لسنة 2019، حيث بلغ إجمالي الطلبات المقدمة للحصول على تراخيص دائمة ومؤقتة نحو 18 ألفاً و966 طلباً، مع استمرار جهود المحافظة لرفع معدلات الإنجاز وتيسير الإجراءات على المواطنين .

كما تابعت وزيرة التنمية المحلية والبيئة مع محافظ الجيزة جهود المحافظة في تنفيذ أعمال الموجة الـ29 لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية ومخالفات البناء، حيث تم استعراض نتائج الحملات المنفذة والإجراءات المتخذة للتعامل الفوري مع أية حالات تعدٍ جديدة، بالتنسيق مع جهات الولاية والأجهزة الأمنية، حفاظاً على حقوق الدولة وتنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية في هذا الشأن.

وفي ختام اللقاء، أكدت الدكتورة منال عوض حرص الوزارة على تقديم كافة أوجه الدعم لمحافظة الجيزة ومواصلة التنسيق والمتابعة المستمرة مع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، بما يساهم في تسريع معدلات تنفيذ المشروعات التنموية والخدمية والبيئية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.