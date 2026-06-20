بالصور | وزيرة التنمية المحلية : دعم كامل لأسرة رئيس قرية أبوسكين بعد إصابتها في إزالة تعدٍ

في لفتة إنسانية تعكس حرص الدولة على دعم أبنائها من العاملين بالجهاز الإداري زارت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة، والمهندس إبراهيم مكي، محافظ كفرالشيخ، والمستشارة أمل عمار، رئيسة المجلس القومي للمرأة، اليوم السبت؛ حكمت الباز، رئيس قرية تفتيش أبوسكين التابعة لمركز الحامول، للاطمئنان على حالتها الصحية بمستشفى كفرالشيخ العام، بعد تعرضها للإصابة أثناء أداء واجبها الوظيفي خلال تنفيذ قرار إزالة في المهد لحالة تعدٍ على أرض زراعية بالقرية.

تطورات حالتها والإجراءات الطبية المقدمة لها

وخلال الزيارة، اطمأنت الدكتورة منال عوض ومحافظ كفر الشيخ ورئيسة المجلس القومي للمرأة على الحالة الصحية للمهندسة حكمت الباز، واستمعوا إلى تقرير من الفريق الطبي المعالج حول تطورات حالتها والإجراءات الطبية المقدمة لها، متمنيين لها الشفاء العاجل والعودة السريعة إلى أسرتها وعملها .

وأثنت وزيرة التنمية المحلية والبيئة، علي ما قامت به رئيسة القرية وأداء عملها بكل تفانٍ وإخلاص للحفاظ على حقوق الدولة والتصدي لمخالفات البناء والتعديات على الأراضي الزراعية ، مشيرة إلى أن ذلك يعكس إخلاص العاملين بالإدارة المحلية في تنفيذ القانون والحفاظ على الرقعة الزراعية، مؤكدة توفير الرعاية الطبية الكاملة لها ومتابعة حالتها الصحية بشكل مستمر، مع اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة ، وأكدت علي الدعم الكامل لها ولأسرتها .

وأكد المهندس إبراهيم مكي، محافظ كفرالشيخ، أن المحافظة تتابع الحالة الصحية للمهندسة حكمت الباز بصورة مستمرة، مع توفير جميع أوجه الرعاية الطبية والعلاجية اللازمة، تقديرًا لما قدمته من نموذج مشرف في أداء الواجب الوظيفي والتصدي بكل حزم لمخالفات البناء والتعديات على الأراضي الزراعية، متمنيًا لها الشفاء العاجل والعودة إلى عملها في أقرب وقت.

ومن جانبها أعربت المستشارة أمل عمار، رئيسة المجلس القومي للمرأة، عن تقديرها لشجاعة المهندسة حكمت الباز وتفانيها في أداء واجبها الوظيفي، مؤكدة أن المرأة المصرية أثبتت قدرتها على تحمل المسؤولية والقيام بدورها الوطني في مختلف مواقع العمل التنفيذي والخدمي، مشيرة إلى أن المجلس القومي للمرأة يتابع الواقعة ويقدم كل أوجه الدعم والمساندة اللازمة.

ومن جانبها أعربت المهندسة حكمت الباز عن خالص شكرها وتقديرها لزيارة وزيرة التنمية المحلية والبيئة والمحافظ ورئيسة المجلس القومي للمرأة وحرصهما على الاطمئنان عليها، مؤكدة أن هذه الزيارة تمثل دعماً معنوياً كبيراً لها ولأسرتها.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى قيام المهندسة حكمت الباز وموظفي الوحدة المحلية بتنفيذ قرار إزالة لعدد من المباني المخالفة المقامة على أرض زراعية بنطاق القرية، حيث أقدم أحد الأشخاص على إلقاء كمية من مادة بترولية سريعة الاشتعال تجاهها وإشعال النيران بها أثناء استقلالها سيارة الوحدة المحلية، ما أسفر عن إصابتها بحروق متفرقة وحدوث تلفيات بالسيارة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وعرضه على النيابة العامة التي قررت حبسه على ذمة التحقيقات.