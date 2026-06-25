محافظ الجيزة يتابع أعمال صيانة ورفع كفاءة ورصف كوبري أرض اللواء لضمان السلامة المرورية

تابع الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الجيزة، أعمال الصيانة ورفع الكفاءة الجارية بكوبري أرض اللواء، وذلك في إطار خطة المحافظة للحفاظ على كفاءة البنية التحتية ورفع مستوى السلامة المرورية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأوضح محافظ الجيزة أن الأعمال شملت تنفيذ صيانة وتركيب الأسوار الحديدية المفقودة بالكوبري، إلى جانب كشط طبقات الأسفلت المعيبة وتنفيذ طبقات الرصف الجديدة لمسار الطريق.

وقال إنه تم تنفيذ أعمال صيانة الفواصل العرضية بما يسهم في الحفاظ على كفاءة الكوبري وإطالة عمره الافتراضي وتحقيق السيولة المرورية.

وأكد الدكتور أحمد الأنصاري حرص المحافظة على المتابعة المستمرة لأعمال الصيانة الدورية للكباري والمحاور المرورية بمختلف القطاعات لضمان جاهزيتها وسلامتها واستدامة كفاءتها التشغيلية.

وشدد على ضرورة الالتزام بالمواصفات الفنية والبرامج الزمنية المحددة لإنجاز الأعمال دون التأثير على الحركة المرورية.

من جانبها، أوضحت المهندسة نجوى السعيد، مدير مديرية الطرق بمحافظة الجيزة، أن الأعمال يتم تنفيذها بواسطة شركة المقاولون العرب ضمن خطة مديرية الطرق لصيانة الكباري ورفع كفاءتها على مستوى المحافظة، وذلك تنفيذًا لتوجيهات المحافظ بالمتابعة الدورية للحفاظ على شبكة الطرق وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.