د.منال عوض: رفع إشغالات لمطاعم وكافيهات وتحرير محاضر بيئة للمخالفين بالجيزة

تلقت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة ، تقريراً حول نتائج المرور الميداني للجنة المشتركة من أعضاء الإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة واللجنة العليا للمحال العامة بالوزارة بالتنسيق مع شرطة المرافق وهيئة سلامة الغذاء على حيّي العجوزة والدقي بمحافظة الجيزة.

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وأشار التقرير الذي تلقته وزيرة التنمية المحلية والبيئة من د. محمود سامي مدير عام المراجعة الداخلية والحوكمة بالوزارة إلى أن أعمال المرور شملت تفقد المركز التكنولوجي بحي العجوزة والدقي ، حيث تم متابعة انتظام العمل بشباك الخدمات، والاستماع إلى آراء وملاحظات المواطنين بشأن جودة الخدمات المقدمة، وذلك في إطار تحسين مستوى الأداء وتيسير الإجراءات عليهم ، كما تم المرور على عدد (9) حالات تصالح غير مكتملة، وتم التنبيه على أصحاب الملفات بضرورة استكمال المستندات والإجراءات المطلوبة في أسرع وقت، تفاديًا لاتخاذ الإجراءات القانونية المقررة.

ازالة المخالفات

وأوضح التقرير أنه تمت مراجعة حالة متغير مكاني، وتبين قيام بعض الأعمال المخالفة المتمثلة في تبليط وزيادة ارتفاع سور سطح أحد العقارات بما يتجاوز المسموح به، وتمت إزالة الارتفاع الزائد على الفور بمعرفة صاحب الشأن ، بالإضافة إلى تنفيذ حملة موسعة لرفع الإشغالات بعدد من الشوارع فى نطاق حي الدقى والعجوزة والتي تعيق حركة سير المواطنين والسيارات ، وأسفرت عن إزالة مخالفات (كراسي، ترابيزات، شيشة)، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتحرير محاضر بيئة، وذلك في شوارع جامعة الدول العربية وشهاب ومنطقة شرق نادي الترسانة.

كما أشار التقرير إلى أن اللجنة قامت بمتابعة سيارة المركز التكنولوجي المتنقل للاطمئنان على تلقي طلبات المواطنين في مواقعهم، بما يسهم في التيسير عليهم وتخفيف العبء عن المراكز الثابتة ، كما استكملت اللجنة أعمالها بمرور الليلى الموسع على نطاق حي الدقى والعجوزة وذلك على عدد من الشوارع الرئيسية، وفحص أوضاع المحال التجارية ومدى التزامها باشتراطات الترخيص، وذلك فى شوارع السودان وجامعة الدول العربية والكوثر ومصدق، وقد أسفر المرور عن غلق وتشميع عدد من المحال غير المرخصة في بعض المواقع، كما تم رفع ومصادرة كافة الإشغالات، والتي شملت عدد (40) شيشة وعدد (115) كرسي وعدد (25) ترابيزة وعدد (5) استاند وعدد (5) طاولات بلاستيك وتم مصادرة المضبوطات فى مخازن الأحياء ، وفي السياق ذاته قامت هيئة سلامة الغذاء فى حضور اللجنة المشتركة بالوزارة بإعدام كمية قدرها (18) كيلوجرامًا من اللحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وذلك حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين.

وأكدت وزيرة التنمية المحلية والبيئة ، حرص الوزارة على استمرار المتابعة الميدانية من قطاعات الوزارة المعنية لتحقيق الانضباط فى الوحدات المحلية بمختلف المحافظات للتصدي لأى مخالفات أو تقصير فى العمل ، وتقديم الخدمات بأفضل مستوي للمواطنين وبصفة خاصة فى المراكز التكنولوجية بما يحقق رضاهم عنها ، كما أشارت الدكتورة منال عوض إلى التنسيق مع الجهات المعنية وعلي رأسها هيئة سلامة الغذاء خلال الحملات الخاصة بقطاعات الوزارة للتأكد من سلامة الأطعمة المقدمة للمواطنين في المطاعم والمحال المختلفة للحفاظ علي صحة وسلامة المواطنين.