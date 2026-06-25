وزيرة التنمية المحلية والبيئة تشهد فعاليات احتفال وزارة الخارجية بمرور 200 عام على تأسيسها

شهدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة ، مساء اليوم فعاليات الاحتفالية التي أقامتها وزارة الخارجية المصرية بمرور 200 عام على تأسيسها، بمقر الوزارة بالعاصمة الجديدة، والتي شهدها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وعدد من السادة الوزراء والسفراء وكبار المسئوليين والشخصيات العامة وممثلي المنظمات الاقليمية والدولية، و بحضور الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج.

احتفالية وزيرة الخارجية

ومن جانبها تقدمت الدكتورة منال عوض، بخالص التهنئة إلى وزارة الخارجية المصرية وجميع الدبلوماسيين المصريين بمناسبة مرور 200 عام على تأسيسها، تلك المؤسسة الوطنية العريقة التي شكلت على مدار قرنين من الزمان أحد أهم أركان الدولة المصرية وأدواتها الفاعلة في تعزيز مكانتها الإقليمية والدولية.

وأشارت وزيرة التنمية المحلية والبيئة إلى أن الدبلوماسية المصرية كانت وستظل نموذجًا يحتذى به في الدفاع عن المصالح الوطنية للدولة المصرية ، وترسيخ مبادئ السلام والتعاون، وبناء جسور التواصل مع مختلف دول العالم.

وأعربت الدكتورة منال عوض ، عن خالص تمنياتها بدوام التوفيق والنجاح لوزارة الخارجية المصرية وكوادرها الوطنية، ومواصلة مسيرة العطاء والنجاح بما يخدم الدولة المصرية وأبناءها ويعزز مكانة مصر على الساحة الدولية والاقليمية .

وتضمنت الاحتفالية افتتاح المُتحف الجديد لوزارة الخارجية، الذي يضم مجموعة فريدة من الوثائق التاريخية النادرة، والمراسلات الدبلوماسية الأصلية، والمعاهدات والاتفاقيات التي وثقت محطات مهمة في تاريخ مصر وعلاقاتها الخارجية، أعقب ذلك مشاهدة الحضور فيلم تسجيلي قصير يوثق مسيرة الوزارة على مدار مائتي عام، من خلال شهادات عدد من وزراء الخارجية السابقين، واستعراض الدور الوطني والدبلوماسي الذي اضطلعت به الوزارة في خدمة مصر والدفاع عن مصالحها عبر مختلف المراحل التاريخية.



وألقى الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، كلمة بهذه المناسبة أعقبها كلمة للمهندس خالد عباس، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، وتختتم الاحتفالية بكلمة للدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء .