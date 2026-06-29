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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ الجيزة يتابع احتياجات المواطنين مع أعضاء النواب والشيوخ عن دائرة بولاق

الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة
الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة
أحمد زهران

عقد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة لقاءً مع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ عن دائرة بولاق الدكرور لبحث عدد من الملفات الخدمية والتنموية ومتابعة الموقف التنفيذي للمشروعات الجارية، وذلك في إطار اللقاءات الدورية التي يعقدها المحافظ مع ممثلي المواطنين للتنسيق بشأن احتياجات الدوائر المختلفة ودفع جهود التنمية وتحسين مستوى الخدمات.

وأكد محافظ الجيزة أن المحافظة تعمل وفق رؤية متكاملة تستهدف الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتحسين جودة الحياة بمختلف القطاعات، مشيرًا إلى أهمية التعاون والتنسيق المستمر مع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ لرصد احتياجات المواطنين والعمل على تلبيتها وفقًا لأولويات التنفيذ والإمكانات المتاحة.


وشهد اللقاء مناقشة عدد من الملفات الحيوية في مقدمتها موقف تشغيل مستشفى بولاق الدكرور لما تمثله من أهمية في تخفيف الضغط عن المستشفيات المجاورة وتيسير حصول المواطنين على الخدمات والرعاية الصحية، حيث وجه محافظ الجيزة مدير مديرية الشؤون الصحية بسرعة التنسيق مع الجهات المختصة لاستكمال الإجراءات اللازمة للتشغيل الكامل لمستشفى بولاق الدكرور بما يحقق الاستفادة القصوى منها ويوفر خدمات صحية متميزة للمواطنين.

كما تناول اللقاء متابعة المشروعات الجارية ببولاق الدكرور وعلى رأسها أعمال رفع كفاءة وتطوير شارع ناهيا باعتباره أحد أهم المحاور المرورية الرئيسية بحي بولاق الدكرور.


الي جانب دراسة إمكانية توفير قطعة أرض فضاء لإنشاء معهد أزهري لخدمة أبناء المنطقة ومتابعة موقف المبنى المقترح تخصيصه لإقامة سجل مدني جديد لتخفيف الضغط عن مكتب السجل المدني المجاور لقسم شرطة بولاق الدكرور إلى جانب مناقشة موقف مركز شباب صفط اللبن وآليات التعامل مع الأسواق العشوائية القائمة بما يسهم في تحسين الحركة المرورية والمظهر الحضاري.

كما وجه المحافظ رئيس جهاز السرفيس بتكثيف الحملات على مواقف السرفيس العشوائية والتصدي للمخالفات، لما تسببه من إعاقات مرورية وتأثيرها على انتظام حركة السير.

وشدد المحافظ على مسؤولي شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسرعة الانتهاء من مشروعات الصرف الصحي الجارية بمناطق ناهيا والرشاح وكفر طهرمس والانتهاء من تنفيذ الشبكات وفق الجداول الزمنية المحددة لتمكين الأجهزة التنفيذية من استكمال أعمال الرصف والتطوير والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

كما وجه المحافظ بحصر الأراضي الفضاء التي يمكن استغلالها في إقامة مشروعات خدمية وتنموية تعود بالنفع على المواطنين وذلك بالتنسيق مع جهات الولاية المختصة.

وأكد الدكتور أحمد الأنصاري أهمية المتابعة الميدانية المستمرة للمشروعات والخدمات والتعامل الفوري مع الموضوعات التي تم عرضها خلال اللقاء، بما يحقق سرعة الاستجابة لاحتياجات المواطنين ويحسن مستوى الخدمات المقدمة لهم.

من جانبهم، أشاد أعضاء مجلسي النواب والشيوخ بجهود محافظة الجيزة في تنفيذ المشروعات التنموية وتحسين مستوى الخدمات، مؤكدين استمرار التعاون والتنسيق مع الأجهزة التنفيذية بما يحقق مصالح المواطنين ويلبي احتياجاتهم.

جاء ذلك بحضور هند عبد الحليم نائب المحافظ، ومحمد مرعي السكرتير العام المساعد ووائل شعبان رئيس الإدارة المركزية لشؤون مكتب المحافظ، والمهندس وليد عبد اللطيف معاون المحافظ، وأيمن خليل رئيس مدينة الجيزة، ومحمد حسني رئيس جهاز التفتيش والمتابعة وطه عبد الصادق رئيس حي بولاق الدكرور واللواء وائل حسن مدير الإدارة العامة للاتصال السياسي، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ: عمر زايد، وحسام المندوه، ومحمد إسماعيل ، علي خالد .

محافظ الجيزة محافظة الجيزة حي بولاق الدكرور

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