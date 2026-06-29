محافظ الجيزة يهنئ الرئيس السيسي بالذكرى الثالثة عشرة لثورة 30 يونيو

بعث الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة برقية تهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بمناسبة الذكرى الثالثة عشرة لثورة 30 يونيو المجيدة.

وقال محافظ الجيزة في برقيته:

"يسعدني أن أبعث إلى فخامتكم بالأصالة عن نفسي ونيابة عن مواطني محافظة الجيزة وقياداتها التنفيذية والشعبية بأصدق التهاني القلبية وأطيب الأمنيات بمناسبة الذكرى الثالثة عشرة لثورة 30 يونيو تلك الثورة الوطنية الخالدة التي جسدت إرادة الشعب المصري، واستعادت للدولة مسارها وحمتها قواتنا المسلحة الباسلة والشرطة المصرية تحت قيادتكم الحكيمة.

وأضاف المحافظ أن ما تحقق خلال السنوات الماضية من إنجازات ومشروعات قومية يعكس رؤية القيادة السياسية في بناء الجمهورية الجديدة، وترسيخ دعائم الأمن والاستقرار وتحقيق التنمية الشاملة، بما يلبي تطلعات المواطنين نحو مستقبل أكثر ازدهارًا وتقدمًا.

واختتم الدكتور أحمد الأنصاري برقيته قائلاً:

"نعاهد فخامتكم على مواصلة العمل بكل إخلاص وتفانٍ من أجل دعم جهود التنمية وتحقيق المزيد من التقدم والرخاء سائلين المولى عز وجل أن يحفظ مصر ويديم عليها نعمة الأمن والاستقرار وأن يوفقكم لما فيه خير الوطن والمواطن."

كما بعث محافظ الجيزة برقيات تهنئة إلى الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والقائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، ووزير الداخلية، والوزراء والمحافظين، أعرب خلالها عن خالص التهاني بهذه المناسبة الوطنية، داعيًا الله عز وجل أن يحفظ مصر وأن يوفق الجميع لما فيه خير الوطن ورفعته.