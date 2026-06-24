فئات ممنوعة من الحصول على إجازة 30 يونيو 2026

ينتظر المصريون موعد إجازة 30 يونيو2026 بعد قرار رئيس الوزراء بترحيل الإجازة، فيستطيع الموظفون الحصول على عطلة لمدة 3 أيام متتالية، لكن هناك بعض الفئات الذين لا يستطيعون الحصول على الإجازات الرسمية؛ نتيجة طبيعة عملهم، وهو ما نستعرضه لكم مفصلاً في السطور التالية.

رئيس الوزراء يعلن إجازة 30 يونيو 2026

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، قرارا، بأن يكون يوم الخميس الموافق 2 يوليو 2026، إجازة رسمية مدفوعة الأجر في الوزارات، والمصالح الحكومية، والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية، وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام، مع استمرار أعمال امتحانات، وفقا للمواعيد المحددة من قبل السلطة المختصة، بدلا من يوم الثلاثاء الموافق 30 يونيو 2026؛ وذلك بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو.

إجازة 30 يونيو للقطاع الخاص

ومن المتوقع أن يصدر وزير العمل قراراً بـ ترحيل إجازة 30 يونيو 2026، بشكل مماثل لقرار رئيس الوزراء اليوم، لتكون الإجازة يوم الخميس 2 يوليو بدلاً من الثلاثاء 30 يونيو 2026.





فئات ممنوعة من الحصول على إجازة 30 يونيو

بسبب طبيعة العمل، تستمر بعض القطاعات في العمل لضمان سير المرافق الحيوية للدولة وهي:

- قطاع الأمن العام: أفراد الشرطة، والجيش، ورجال المرور.

- القطاع الطبي: الأطباء، الممرضون، والعاملون في هيئة الإسعاف والمستشفيات.

- قطاع الحماية المدنية والإطفاء.

- مقدمو خدمات المرافق الأساسية: العاملون في محطات المياه، الكهرباء، الغاز.

- قطاع النقل العام والمواصلات: سائقو الحافلات والقطارات، والعاملون في المطارات والموانئ.

- العاملون في قطاع الإعلام والصحافة.

- عمال النظافة وأطقم البلديات.

الإجازات الرسمية المقبلة 2026

موعد إجازة ثورة 30 يونيو

يوم الخميس الموافق 2 يوليو 2026



موعد إجازة ثورة 23 يوليو

يوم الخميس 23 يوليو 2026 ذكرى ثورة 23 يوليو المجيدة.



موعد إجازة المولد النبوى الشريف

يحتفل العاملون بذكرى المولد النبوى الشريف يوم الأربعاء 26 أغسطس 2026.



موعد إجازة 6 أكتوبر

تمنح إجازة عيد القوات المسلحة يوم الثلاثاء 6 أكتوبر 2026.

إجازات سنوية تصل لـ 45 يوما

وأقر قانون العمل الجديد نظامًا متكاملًا للإجازات السنوية والعارضة والمرضية، حيث منح العامل إجازة سنوية بأجر تبدأ من 15 يومًا في السنة الأولى، وتصل إلى 21 يومًا من السنة الثانية، و30 يومًا لمن أمضى 10 سنوات خدمة أو تجاوز سن 50 عامًا، وتصل إلى 45 يومًا لذوي الإعاقة والأقزام.

إجازة عارضة 7 أيام

كما نص القانون على حق العامل في إجازة عارضة لا تجاوز 7 أيام سنويًا، بحد أقصى يومين في المرة الواحدة، إلى جانب إجازة طارئة بيوم الولادة بحد أقصى 3 مرات خلال مدة الخدمة.

إجازات استثنائية

ومنح القانون العامل إجازة دراسية أثناء الامتحانات، وإجازات بأجر في الأعياد والمناسبات الرسمية، إضافة إلى إجازة لمدة شهر لأداء فريضة الحج أو زيارة بيت المقدس لمن أمضى 5 سنوات متصلة بالخدمة.

ونظم القانون الإجازات المرضية وفقًا لتقارير الجهات الطبية المختصة، مع منح السلطات الطبية الحق في منع العامل المخالط لمريض معدٍ من العمل لمدة لا تتجاوز 3 أشهر.