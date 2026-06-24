قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أحمد موسى يثير الجدل حول استطلاع منسوب إلى جامعة العاصمة: تعميم النتائج على 220 ألف طالب خطأ علمي جسيم
فيفا: الرئيس الأمريكي ترامب يحضر نهائي كأس العالم 2026
وزير الطاقة الأمريكي: واشنطن ستضمن تدفق النفط عبر مضيق هرمز حتى من دون اتفاق مع إيران
أحمد موسى يرد على توقعات سياسي إسرائيلي بشأن مواجهة مع مصر: جيشنا قوة لا يستهان بها
قيادي بمستقبل وطن: قرار الرئيس السيسي بزيادة المعاشات يجسد انحيازه الدائم للمواطن ويعزز الاستقرار الاجتماعي
أحمد موسى يهاجم التصريحات الإسرائيلية بشأن مصر: لا أحد يستطيع المساس بأرضنا
أحمد موسى يرفع معنويات الجماهير قبل مواجهة إيران: الفراعنة قادرون على الصدارة.. وتركيزنا الوحيد داخل الملعب
أحمد موسى ينتقد استطلاع رأي الإفتاء عن جامعة العاصمة: العينة خاطئة وأجريت على 229 طالبا فقط
درس أكتوبر 73.. رد حاسم من أحمد موسى على سياسي إسرائيلي تنبّأ بنشوب حرب مع مصر | فيديو
أحمد موسى يوجه نداء للجماهير المصرية في أمريكا: دعم المنتخب أولا
الأرصاد تحذر: ارتفاع درجات الحرارة بشكل ملحوظ غدا والرطوبة عالية
أحمد موسى: المعارضة الإيرانية عاملة مظاهرة ضد منتخب إيران.. وبقول لجماهيرنا مالناش دعوة نشجع منتخبنا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

خدمات

فئات ممنوعة من الحصول على إجازة 30 يونيو 2026

فئات ممنوعة من إجازة 30 يونيو2026
فئات ممنوعة من إجازة 30 يونيو2026
رشا عوني

ينتظر المصريون موعد إجازة 30 يونيو2026 بعد قرار رئيس الوزراء بترحيل الإجازة، فيستطيع الموظفون الحصول على عطلة لمدة 3 أيام متتالية، لكن هناك بعض الفئات الذين لا يستطيعون الحصول على الإجازات الرسمية؛ نتيجة طبيعة عملهم، وهو ما نستعرضه لكم مفصلاً في السطور التالية.

غدًا.. إجازة رسمية للعاملين بالقطاع الخاص بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو - اليوم السابع

رئيس الوزراء يعلن إجازة 30 يونيو 2026

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، قرارا، بأن يكون يوم الخميس الموافق 2 يوليو 2026، إجازة رسمية مدفوعة الأجر في الوزارات، والمصالح الحكومية، والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية، وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام، مع استمرار أعمال امتحانات، وفقا للمواعيد المحددة من قبل السلطة المختصة، بدلا من يوم الثلاثاء الموافق 30 يونيو 2026؛ وذلك بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو.

إجازة 30 يونيو للقطاع الخاص

ومن المتوقع أن يصدر وزير العمل قراراً بـ ترحيل إجازة 30 يونيو 2026، بشكل مماثل لقرار رئيس الوزراء اليوم، لتكون الإجازة يوم الخميس 2 يوليو بدلاً من الثلاثاء 30 يونيو 2026. 

3 أيام عطلة.. موعد إجازة 30 يونيو للموظفين والخاص

فئات ممنوعة من الحصول على إجازة 30 يونيو

بسبب طبيعة العمل، تستمر بعض القطاعات في العمل لضمان سير المرافق الحيوية للدولة وهي:

- قطاع الأمن العام: أفراد الشرطة، والجيش، ورجال المرور.

- القطاع الطبي: الأطباء، الممرضون، والعاملون في هيئة الإسعاف والمستشفيات.

- قطاع الحماية المدنية والإطفاء.

- مقدمو خدمات المرافق الأساسية: العاملون في محطات المياه، الكهرباء، الغاز.

- قطاع النقل العام والمواصلات: سائقو الحافلات والقطارات، والعاملون في المطارات والموانئ.

- العاملون في قطاع الإعلام والصحافة.

- عمال النظافة وأطقم البلديات.

الإجازات الرسمية المقبلة 2026

موعد إجازة ثورة 30 يونيو

يوم الخميس الموافق 2 يوليو 2026


موعد إجازة ثورة 23 يوليو

يوم الخميس 23 يوليو 2026 ذكرى ثورة 23 يوليو المجيدة.


موعد إجازة المولد النبوى الشريف

يحتفل العاملون بذكرى المولد النبوى الشريف يوم الأربعاء 26 أغسطس 2026.


موعد إجازة 6 أكتوبر

تمنح إجازة عيد القوات المسلحة يوم الثلاثاء 6 أكتوبر 2026.

إجازات سنوية تصل لـ 45 يوما

وأقر قانون العمل الجديد نظامًا متكاملًا للإجازات السنوية والعارضة والمرضية، حيث منح العامل إجازة سنوية بأجر تبدأ من 15 يومًا في السنة الأولى، وتصل إلى 21 يومًا من السنة الثانية، و30 يومًا لمن أمضى 10 سنوات خدمة أو تجاوز سن 50 عامًا، وتصل إلى 45 يومًا لذوي الإعاقة والأقزام.

إجازة عارضة 7 أيام

كما نص القانون على حق العامل في إجازة عارضة لا تجاوز 7 أيام سنويًا، بحد أقصى يومين في المرة الواحدة، إلى جانب إجازة طارئة بيوم الولادة بحد أقصى 3 مرات خلال مدة الخدمة.

إجازات استثنائية

ومنح القانون العامل إجازة دراسية أثناء الامتحانات، وإجازات بأجر في الأعياد والمناسبات الرسمية، إضافة إلى إجازة لمدة شهر لأداء فريضة الحج أو زيارة بيت المقدس لمن أمضى 5 سنوات متصلة بالخدمة.

ونظم القانون الإجازات المرضية وفقًا لتقارير الجهات الطبية المختصة، مع منح السلطات الطبية الحق في منع العامل المخالط لمريض معدٍ من العمل لمدة لا تتجاوز 3 أشهر.

اجازة 30 يونيو موعد اجازة 30 يونيو ترحيل اجازة 30 يونيو اجازة رسمية فئات ممنوعة من اجازة 30 يونيو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صورة أرشيفية

ظهرت الآن.. نتيجة الشهادة الإعدادية 2026 جميع المحافظات

محافظ المنوفية

بنسبة نجاح 69,87 %..محافظ المنوفية يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية دور مايو 2026

الدكتورة سارة عوض طبيبة أسنان شبرا الخيمة

حد يلحقني | صرخة طبيبة أسنان شبرا تهز مواقع التواصل.. والنقابة العامة تدعمها

محافظ الشرقية

ننشر نتيجة الشهادة الإعدادية بالشرقية بالاسم ورقم الجلوس

صيام يوم عاشوراء

هل يجوز صيام يوم عاشوراء منفردا؟ الفقهاء: أكلمه صوم 3 أيام.. والأزهر يحسم الجدل

أوائل الشهادة الإعدادية بقنا

برقم الجلوس.. إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة قنا

وزير التربية والتعليم

قرارات عاجلة بشأن امتحانات الدور الثاني 2026 لصفوف النقل بالمدارس

حالة الطقس

استعدوا.. موجة شديدة الحرارة طويلة المدى تضرب مصر فى هذا الموعد

ترشيحاتنا

مجلس جامعة الإسكندرية

جامعة الإسكندرية تبحث تطوير جودة الخدمات الطبية بالمستشفيات الجامعية

محافظ الغربية

محافظ الغربية: تطوير الرعاية الصحية مستمر لخدمة المواطن في كل قرية ومركز

الأول علي الشهادة الإعدادية بالقليوبية

الأول على إعدادية القليوبية: حلمي الذكاء الاصطناعي.. ووالدي كان سندي طوال رحلة التفوق

بالصور

طريقة عمل الناجتس بالخضراوات بخطوات سهلة.. بديل صحي يحبه الأطفال

طريقة عمل الناجتس بالخضراوات بخطوات سهلة
طريقة عمل الناجتس بالخضراوات بخطوات سهلة
طريقة عمل الناجتس بالخضراوات بخطوات سهلة

صفاره أبيض كالحليب.. بيض ياباني نادر يثير فضول العالم ويحقق شهرة واسعة

بيض ياباني
بيض ياباني
بيض ياباني

لخفض التكاليف.. نيسان تعلق تطوير قشقاي الكهربائية

نيسان
نيسان
نيسان

لأكل العيش.. أسعار لادا جرانتا المستعملة في مصر

لادا جرانتا
لادا جرانتا
لادا جرانتا

فيديو

نسرين طافش

نسرين طافش: أرفض مشاركة أزماتي وقت حدوثها.. والمال لا يوزاي السعادة

مصطفى كامل

مصطفى كامل يطرح “شوفتوا الخاين” ويعود بألبوم جديد.. فيديو

راهب هندي يقف منذ 5 سنوات

راهب هندي يقف منذ 5 سنوات دون جلوس.. ويخطط للاستمرار حتى العام الـ12

أحمد حسام ميدو

جلطة بسيطة في المخ.. ميدو يكشف تفاصيل أزمته الصحية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: القناع

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: صراخ لجان الثانوية العامة.. حين يصبح منع الغش جريمة

د. أمل منصور

د. أمل منصور يكتب: أجمل ما يمنحه الحب لا علاقة له بالحب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: تكنولوجيا الحفر تؤمن طاقة مصر

احمد عبد القوى

أحمد عبد القوى يكتب: اعترافات أمام آلة الصراف الآلي

المزيد