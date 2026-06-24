رسميًا.. موعد إجازة ثورة 30 يونيو للموظفين

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، قرارا بأن يكون يوم الخميس الموافق 2 يوليو 2026، إجازة رسمية مدفوعة الأجر في الوزارات، والمصالح الحكومية، والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية، وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام، مع استمرار أعمال امتحانات، وفقا للمواعيد المحددة من قبل السلطة المختصة، بدلا من يوم الثلاثاء الموافق 30 يونيو 2026؛ وذلك بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو.

الذكرى الـ13 لثورة 30 يونيو

ويحتفل المصريون خلال شهر يونيو الجاري بالذكرى الـ13 لثورة 30 يونيو، والتي تعد إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين في الدولة، وازدادت التساؤلات خلال الأيام الماضية عن الموعد الرسمي للإجازة، خاصة أن يوم 30 يونيو هذا العام يصادف يوم الثلاثاء.

الإجازات الرسمية المقبلة 2026

موعد إجازة ثورة 30 يونيو

يوم الخميس الموافق 2 يوليو 2026



موعد إجازة ثورة 23 يوليو

يصادف يوم الخميس 23 يوليو 2026 ذكرى ثورة 23 يوليو المجيدة.



موعد إجازة المولد النبوى الشريف

يحتفل العاملون بذكرى المولد النبوى الشريف يوم الأربعاء 26 أغسطس 2026.



موعد إجازة 6 أكتوبر

تمنح إجازة عيد القوات المسلحة يوم الثلاثاء 6 أكتوبر 2026.

