قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
"سلامة الطيران الأوروبية" تدعو الشركات لتجنب المجال الجوي لإيران والعراق ولبنان
فرنسا تعلن تسجيل أول حالة إصابة بفيروس إيبولا على أراضيها
90 مليون يساندونا.. تعليق ناري من قائد منتخب إيران قبل مواجهة مصر
موجة حر شديدة في إيطاليا وإعلان حالة تأهب قصوى باللون الأحمر في 16 مدينة
الحكومة: استمرار نظام العمل عن بعد يوم الأحد خلال شهر يوليو
إيران: اتفاق إنهاء الحرب إعلان هزيمة لأمريكا
أحمد كجوك: مصر تستهدف خفض دين الموازنة إلى 78% من الناتج المحلي بحلول يونيو 2027
الأوقاف لـ صدى البلد: إعادة فتح ضريح مسجد الحسين فجر الجمعة القادم
جمبلاط: حريصون على التواجد الميداني المستمر لمتابعة خطط الإنتاج الحربي
القدس تحذر من تراجع غير مسبوق في أعداد حراس الأقصى بسبب إجراءات الاحتلال
التعليم: اليوم بدء تلقي تظلمات طلاب مدارس STEM على نتائج امتحانات الثانوية العامة
وزير الدفاع الإسرائيلي: لن ننسحب من جنوب لبنان حتى لو طلبت واشنطن ذلك
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

خدمات

بعد قرار ترحيلها.. موعد الإجازة الرسمية لـ 30 يونيو 2026 للموظفين وموقف الامتحانات

موعد الإجازة الرسمية لـ 30 يونيو 2026
موعد الإجازة الرسمية لـ 30 يونيو 2026
خالد يوسف

مع اقتراب نهاية شهر يونيو 2026، يتزايد اهتمام الموظفين والعاملين في مختلف القطاعات بمعرفة موعد إجازة ذكرى ثورة 30 يونيو، وخاصة في ظل استمرار تطبيق الحكومة لسياسة ترحيل بعض الإجازات الرسمية إلى نهاية الأسبوع بهدف تحقيق الاستفادة القصوى من العطلات ومنح العاملين فترات راحة متصلة، الى جانب تخطيط البعض لقضاء العطلة برفقة الأسرة والأقارب.

موعد الإجازة الرسمية في يونيو 2026

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا بأن يكون يوم الخميس 2 يوليو 2026 إجازة رسمية مدفوعة الأجر، في الوزارات، والمصالح الحكومية، والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية، وشركات القطاع العام، و قطاع الأعمال العام، مع استمرار أعمال الامتحانات وفقًا للمواعيد المحددة من قبل السلطة المختصة، بدلًا من يوم الثلاثاء 30 يونيو 2026، وذلك بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو.

وجرت العادة خلال السنوات الأخيرة على ترحيل الإجازات الرسمية إلى يوم الخميس إذا صادفت أحد أيام منتصف الأسبوع، بهدف تمكين الموظفين من الحصول على عطلة ممتدة تشمل الجمعة والسبت، بما يتيح لهم الاستفادة من ثلاثة أيام متتالية من الراحة.

إجازة 30 يونيو 2026

وحول إجازة 30 يونيو 2026، بحسب أجندة العطلات الرسمية المعلنة لعام 2026، فذكرى ثورة 30 يونيو توافق يوم الثلاثاء 30 يونيو.

وتشمل الإجازة المدفوعة الأجر للعاملين في:

​ـ الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة.

​ـ وحدات الإدارة المحلية.

​ـ شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام.

​ـ شركات القطاع الخاص (مع إمكانية تشغيل العاملين إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، بشرط مضاعفة الأجر عن هذا اليوم وفقاً لقانون العمل).

الإجازات الرسمية المتبقية خلال عام 2026

أما عن الإجازات الرسمية المتبقية خلال عام 2026، تأتي إجازة ذكرى ثورة 30 يونيو ضمن سلسلة من العطلات الرسمية المنتظرة خلال النصف الثاني من عام 2026، والتي تمثل مناسبات وطنية ودينية مهمة للمصريين، ومن أبرز الإجازات المتبقية خلال عام 2026 ما يلي:

- يوم الخميس 23 يوليو 2026: إجازة رسمية بمناسبة عيد ثورة 23 يوليو.

- يوم الثلاثاء 26 أغسطس 2026: إجازة رسمية بمناسبة المولد النبوي الشريف.

- يوم الثلاثاء 6 أكتوبر 2026: إجازة رسمية بمناسبة عيد القوات المسلحة.

وبذلك تنتهي إجازة الأعياد، ويبقى فقط العطلات الأسبوعية الرسمية وهي الجمعة والسبت من كل أسبوع، حيث تصل عدد الأيام المتبقية إلى 54 يوما فقط في عام 2026.

قرار ترحيلها موعد الإجازة الرسمية لـ 30 يونيو 2026 ثورة 30 يونيو سياسة ترحيل بعض الإجازات الرسمية رئيس مجلس الوزراء

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صورة أرشيفية

ظهرت الآن.. نتيجة الشهادة الإعدادية 2026 جميع المحافظات

أسعار الذهب اليوم

بفارق 960 جنيهًا .. سعر الجنيه الذهب اليوم الأربعاء في مصر

أسعار الدواجن

أكبر انخفاض منذ سنوات.. مفاجأة فى أسعار الدواجن والبانيه اليوم الأربعاء

الدواجن

الفراخ تكسر حاجز الـ60 جنيهًا.. والبيض يواصل الهبوط اليوم الأربعاء 24-6-2026

مرتبات شهر يوليو

موعد الصرف وقيمة الزيادة .. مرتبات شهر يوليو 2026 لجميع العاملين بالدولة

الارصاد

الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الأربعاء .. وتحذر من ظاهرة جوية صباحًا

أحمد شوبير

الأهلي على أعتاب صفقة جديدة .. «شوبير» يكشف تطورات التفاوض مع نجم إنبي

أحمد ياسر ريان

ياسر ريان يكشف لأول مرة سبب عدم عودة نجله «أحمد» لـ الأهلي

ترشيحاتنا

الطبيبة

بسبب الأسنان المخلوعة.. طبيبة تزعم تعرضها للاعتداء وتحطيم مركز طبي في شبرا الخيمة

محاولة السرقة

بيفك حديد الكوبري.. كاميرات المراقبة ترصد محاولة سرقة غريبة في الجيزة

الذاكرة

إزاي تزود التركيز.. أطعمة مهمة لطلاب الثانوية العامة

بالصور

حقيقة تآكل الموتور بعد تحويل السيارة للغاز الطبيعي

تحويل السيارة للغاز الطبيعي
تحويل السيارة للغاز الطبيعي
تحويل السيارة للغاز الطبيعي

الدوخة وتشنجات العضلات ليست صدفة.. علامات تكشف نقص عناصر مهمة

الدوخة وتشنجات العضلات ليست صدفة.. علامات تكشف نقص عناصر مهمة
الدوخة وتشنجات العضلات ليست صدفة.. علامات تكشف نقص عناصر مهمة
الدوخة وتشنجات العضلات ليست صدفة.. علامات تكشف نقص عناصر مهمة

5 نصائح ذهبية للسيطرة على ارتجاع المريء وتحسين الهضم بدون أدوية

5 نصائح فعالة للسيطرة على ارتجاع المريء وتحسين صحة الجهاز الهضمي
5 نصائح فعالة للسيطرة على ارتجاع المريء وتحسين صحة الجهاز الهضمي
5 نصائح فعالة للسيطرة على ارتجاع المريء وتحسين صحة الجهاز الهضمي

جامعة الإسكندرية تناقش تطوير الخدمات لذوي الهمم التعليمية

مجلس جامعة الاسكندرية
مجلس جامعة الاسكندرية
مجلس جامعة الاسكندرية

فيديو

القوات المسلحة -صورة مولدة بتقنية الذكاء الاصطناعي

خط أحمر | القوات المسلحة تجهض مخططات التهريب والتنقيب غير المشروع عن الذهب.. وتحبط تهديدات الأمن القومي المصري

إغلاق ٨ مصانه سيارات

موجودة بالسوق المصرية.. الصين تغلق 8 مصانع سيارات بشكل مفاجئ

حقيقة قضية بورسعيد

ضحكوا عليها.. رسالة محامية قــ.ـاتـ.لة والدتها ببورسعيد بعد تنفيذ حكم الإعــ. دام

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور يكتب: أجمل ما يمنحه الحب لا علاقة له بالحب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: تكنولوجيا الحفر تؤمن طاقة مصر

احمد عبد القوى

أحمد عبد القوى يكتب: اعترافات أمام آلة الصراف الآلي

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: سيكولوجية الشرير المحبوب في الدراما المصرية

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك نفر حتب

المزيد