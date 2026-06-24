بعد قرار ترحيلها.. موعد الإجازة الرسمية لـ 30 يونيو 2026 للموظفين وموقف الامتحانات

مع اقتراب نهاية شهر يونيو 2026، يتزايد اهتمام الموظفين والعاملين في مختلف القطاعات بمعرفة موعد إجازة ذكرى ثورة 30 يونيو، وخاصة في ظل استمرار تطبيق الحكومة لسياسة ترحيل بعض الإجازات الرسمية إلى نهاية الأسبوع بهدف تحقيق الاستفادة القصوى من العطلات ومنح العاملين فترات راحة متصلة، الى جانب تخطيط البعض لقضاء العطلة برفقة الأسرة والأقارب.

موعد الإجازة الرسمية في يونيو 2026

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا بأن يكون يوم الخميس 2 يوليو 2026 إجازة رسمية مدفوعة الأجر، في الوزارات، والمصالح الحكومية، والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية، وشركات القطاع العام، و قطاع الأعمال العام، مع استمرار أعمال الامتحانات وفقًا للمواعيد المحددة من قبل السلطة المختصة، بدلًا من يوم الثلاثاء 30 يونيو 2026، وذلك بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو.

وجرت العادة خلال السنوات الأخيرة على ترحيل الإجازات الرسمية إلى يوم الخميس إذا صادفت أحد أيام منتصف الأسبوع، بهدف تمكين الموظفين من الحصول على عطلة ممتدة تشمل الجمعة والسبت، بما يتيح لهم الاستفادة من ثلاثة أيام متتالية من الراحة.

إجازة 30 يونيو 2026

وحول إجازة 30 يونيو 2026، بحسب أجندة العطلات الرسمية المعلنة لعام 2026، فذكرى ثورة 30 يونيو توافق يوم الثلاثاء 30 يونيو.

وتشمل الإجازة المدفوعة الأجر للعاملين في:

​ـ الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة.

​ـ وحدات الإدارة المحلية.

​ـ شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام.

​ـ شركات القطاع الخاص (مع إمكانية تشغيل العاملين إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، بشرط مضاعفة الأجر عن هذا اليوم وفقاً لقانون العمل).

الإجازات الرسمية المتبقية خلال عام 2026

أما عن الإجازات الرسمية المتبقية خلال عام 2026، تأتي إجازة ذكرى ثورة 30 يونيو ضمن سلسلة من العطلات الرسمية المنتظرة خلال النصف الثاني من عام 2026، والتي تمثل مناسبات وطنية ودينية مهمة للمصريين، ومن أبرز الإجازات المتبقية خلال عام 2026 ما يلي:

- يوم الخميس 23 يوليو 2026: إجازة رسمية بمناسبة عيد ثورة 23 يوليو.

- يوم الثلاثاء 26 أغسطس 2026: إجازة رسمية بمناسبة المولد النبوي الشريف.

- يوم الثلاثاء 6 أكتوبر 2026: إجازة رسمية بمناسبة عيد القوات المسلحة.

وبذلك تنتهي إجازة الأعياد، ويبقى فقط العطلات الأسبوعية الرسمية وهي الجمعة والسبت من كل أسبوع، حيث تصل عدد الأيام المتبقية إلى 54 يوما فقط في عام 2026.