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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

مدبولي يهنئ الرئيس السيسي والشعب المصري بالذكرى الـ13 لثورة 30 يونيو

مدبولي يهنىء الرئيس السيسي والشعب المصري العظيم بمناسبة الذكرى الـ13 لثورة 30 يونيو
مدبولي يهنىء الرئيس السيسي والشعب المصري العظيم بمناسبة الذكرى الـ13 لثورة 30 يونيو
أ ش أ

 هنأ رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، الرئيس عبد الفتاح السيسي، والشعب المصري العظيم؛ بمناسبة الذكرى الـ13 لثورة 30 يونيو، مؤكدا أن هذه المناسبة ستظل علامة فارقة في تاريخ الوطن، والتي شهدت بدء مرحلة جديدة من العمل الجاد المخلص في مختلف قطاعات الدولة؛ سعيا لتنفيذ خطة وطنية للتنمية الشاملة في أنحاء الجمهورية، تحت قيادة الرئيس، داعيا المولى عز وجل أن يُعيد هذه المناسبة على مصرنا الغالية بالتقدم والرقيّ والازدهار.

جاء ذلك خلال تروؤس مدبولي، اليوم / الأربعاء / الاجتماع الأسبوعي للحكومة بمقرها بالعاصمة الجديدة؛ لمناقشة عدد من القضايا والملفات.

وتطرق مدبولي، لتطورات الأحداث في المنطقة بعد الإعلان عن وقف الحرب بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، لافتا إلى موقف مصر الواضح في هذا الشأن بضرورة استمرار العمل المشترك لتنفيذ مذكرة التفاهم واستكمال المفاوضات بين الجانبين وصولاً إلى اتفاق نهائي شامل ومستدام، مع أهمية أن يضمن الاتفاق النهائي أمن دول مجلس التعاون الخليجي وجميع الدول العربية، ولا سيما احترام سيادة الدول وسلامة أراضيها.

وفي ضوء ذلك، أعرب الدكتور مصطفى مدبولي، بالأصالة عن نفسه، وبالإنابة عن مجلس الوزراء، عن التقدير البالغ للجهود الحثيثة التي يقوم بها الرئيس عبد الفتاح السيسي، في إطار السعي الجاد للمساهمة في احتواء مختلف الأزمات التي تمر بها المنطقة، والتنسيق الكامل مع الشركاء الإقليميين للوصول إلى تفاهمات سياسية وتجنب أجواء الصراعات بين مختلف الأطراف؛ من أجل تحقيق الأمن والاستقرار المستدامين في المنطقة.

وخلال حديثه، تقدم رئيس مجلس الوزراء بخالص الشكر والتقدير لأحمد أبو الغيط، على قيادته لمسيرة جامعة الدول العربية خلال السنوات الماضية، معربا عن تقديره للدور الذي اضطلع به خلال فترة توليه هذا المنصب الرفيع لتعزيز منظومة العمل العربي المشترك.

كما هنأ نبيل فهمي المرشح لمنصب الأمين العام لجامعة الدول العربية، مؤكدا أن نبيل فهمي يعد من أبرز الدبلوماسيين المصريين الذين لعبوا أدوارا مؤثرة في السياسة الخارجية المصرية على مدار عدة عقود، وجمع بين العمل الدبلوماسي والخبرة الأكاديمية والمشاركة في إدارة ملفات إقليمية ودولية معقدة، وهو ما يؤهله لمواصلة مسيرة جامعة الدول العربية في وقت تشهد فيه المنطقة تصاعداً كبيرا في التحديات الجيوسياسية.

كما هنأ مدبولي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج الدكتور بدر عبد العاطي ، وجميع أبناء الوزارة؛ بمناسبة مرور 200 عام على إنشاء أول ديوان للشئون الخارجية في مصر، مشيرا إلى أنه ستقام احتفالية غدا بهذه المناسبة التاريخية، مؤكدا الدور القوي والمحوري الذي تقوم به الدبلوماسية المصرية في خدمة الوطن ورفع رايته والدفاع عن مصالحه العليا في مختلف المحافل الإقليمية والدولية.

وبعث مدبولي بتهنئة لمنتخب مصر الوطني بمناسبة تحقيق أول فوز في تاريخ مشاركات مصر بمنافسات كأس العالم لكرة القدم، بأداء مشرف جسد روح العزيمة والإرادة القوية والإصرار على الانتصار، معربا عن التطلع لمزيد من النجاحات في هذه المنافسات العالمية.

رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي الرئيس عبد الفتاح السيسي الذكرى الـ13 لثورة 30 يونيو

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