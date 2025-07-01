بعد ترحيله.. إجازة 30 يونيو للحكومي والخاص كام يوم؟

ينتظر العاملون بالحكومة والقطاع الخاص، إجازة 30 يونيو المقررة اليوم ولكن تم ترحيلها لنهاية الأسبوع حتى يستطيع الموظفون الحصول على إجازة طويلة متتالية الأيام .

وارتفعت معدلات البحث خلال الساعات الماضية عن موعد إجازة 30 يونيو للموظفين والقطاع الخاص ، وعدد الإجازات الرسمية المقبلة خلال عام 2025 .

موعد إجازة 30 يونيو 2025

أصدر رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، قرارًا بأن يكون يوم الخميس الموافق 3 يوليو عام 2025، إجازة رسمية مدفوعة الأجر بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو، بدلًا من يوم الاثنين الموافق 30 من شهر يونيو عام 2025 ميلادية، وذلك للعاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام، مع استمرار أعمال الامتحانات وفقًا للمواعيد المحددة من قبل السلطة المختصة.

اجازة 30 يونيو

٣ أيام اجازة متتالية

وبعد إعلان رئيس الوزراء ووزير العمل، أصبح هناك ٣ ايام اجازة متواصلة للقطاع الحكومي ، ولبعض العاملين بالقطاع الخاص حسب طبيعة عملهم و إجازاتهم الاسبوعية ..

-الخميس ٣ يوليو إجازة ٣٠ يونيو

-الجمعة ٤ يوليو عطلة أسبوعية

-السبت ٥ يوليو عطلة أسبوعي ببعض المصالح الحكومية و الخاصة.

موعد اجازة 30 يونيو

الإجازات الرسمية المتبقية فى مصر 2025

-30 يونيو الإثنين ثورة 30 يونيو.



-23 يوليو الأربعاء عيد الثورة.



-4 سبتمبر الخميس عيد المولد النبوى الشريف.



-6 أكتوبر الإثنين عيد القوات المسلحة.

ترحيل إجازة ذكرى ثورة 30 يونيو

وأصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا رسميًا بترحيل إجازة ذكرى ثورة 30 يونيو، لتكون يوم الخميس الموافق 3 يوليو 2025 بدلًا من موعدها الأصلي يوم الاثنين 30 يونيو، وذلك ضمن قرار الحكومة بترحيل الإجازات الرسمية في نهاية الأسبوع لتوفير فرص استراحة ممتدة للمواطنين.