موعد إجازة 30 يونيو 2025 للقطاعين الخاص والعام والبنوك والمدارس

موعد إجازة 30 يونيو 2025 يهم قطاعًا كبيرًا من المواطنين، خصوصًا موظفي الحكومة والقطاع الخاص وقطاع الأعمال، بالإضافة إلى موظفي البنوك وطلاب المدارس، نظرًا إلى قرب حلول ذكرى 30 يونيو،

موعد إجازة 30 يونيو 2025

الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرر بحسب بيان، ترحيل إجازة ثورة 30 يونيو 2025 رسميًا، معلنًا عن أن يوم الخميس 3 يوليو 2025 سيكون إجازة رسمية، بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو، بديلًا عن يوم الاثنين 30 يونيو 2025.

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ستكون إجازة رسمية مدفوعة الأجر بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو في الوزارات، والمصالح الحكومية، والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية، وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام، مع استمرار أعمال الامتحانات في مواعيدها.

إجازة 30 يونيو في البنوك

من جانبه أوضح البنك المركزي، في بيان، أنه تقرر تعطيل العمل بجميع البنوك العاملة في مصر يوم الخميس الموافق 3 يوليو 2025، لموافقته ذكرى ثورة 30 يونيو.

الإجازات الرسمية المتبقية في 2025