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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

موعد إجازة 30 يونيو 2025 للقطاعين الخاص والعام والبنوك والمدارس

موعد إجازة 30 يونيو 2025 للقطاعين الخاص والعام والبنوك والمدارس
موعد إجازة 30 يونيو 2025 للقطاعين الخاص والعام والبنوك والمدارس
عبد الفتاح تركي

موعد إجازة 30 يونيو 2025 يهم قطاعًا كبيرًا من المواطنين، خصوصًا موظفي الحكومة والقطاع الخاص وقطاع الأعمال، بالإضافة إلى موظفي البنوك وطلاب المدارس، نظرًا إلى قرب حلول ذكرى 30 يونيو، 

موعد إجازة 30 يونيو 2025

الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرر بحسب بيان، ترحيل إجازة ثورة 30 يونيو 2025 رسميًا، معلنًا عن أن يوم الخميس 3 يوليو 2025 سيكون إجازة رسمية، بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو، بديلًا عن يوم الاثنين 30 يونيو 2025.

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موعد إجازة 30 يونيو 2025 للقطاعين الخاص والعام والبنوك والمدارس

ستكون إجازة رسمية مدفوعة الأجر بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو في الوزارات، والمصالح الحكومية، والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية، وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام، مع استمرار أعمال الامتحانات في مواعيدها. 

إجازة 30 يونيو في البنوك

من جانبه أوضح البنك المركزي، في بيان، أنه تقرر تعطيل العمل بجميع البنوك العاملة في مصر يوم الخميس الموافق 3 يوليو 2025، لموافقته ذكرى ثورة 30 يونيو. 

الإجازات الرسمية المتبقية في 2025

موعد إجازة 30 يونيو 2025 للقطاعين الخاص والعام والبنوك والمدارس
عيد ثورة 23 يوليوالأربعاء23 يوليو 2025
المولد النبوي الشريفالخميس4 سبتمبر 2025
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30 يونيو إجازة 30 يونيو إجازة 30 يونيو 2025 موعد إجازة 30 يونيو 2025 مدبولي الإجازات الرسمية المتبقية في 2025

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