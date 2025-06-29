3 أيام عطلة.. موعد إجازة 30 يونيو للموظفين والخاص

ازدادت معدلات البحث عن موعد اجازة 30 يونيو بعد قرار رسمي بترحيل الإجازة لنهاية الأسبوع حتي يستطيع موظفي الحكومة و العاملين بالقطاع الخاص و البنوك الحصول على أطول عطلة ممكنة.

موعد إجازة 30 يونيو 2025

أصدر رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، قرارًا بأن يكون يوم الخميس الموافق 3 من شهر يوليو عام 2025 ميلادية، إجازة رسمية مدفوعة الأجر بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو، بدلًا من يوم الاثنين الموافق 30 من شهر يونيو عام 2025 ميلادية، وذلك للعاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام، مع استمرار أعمال الامتحانات وفقًا للمواعيد المحددة من قبل السلطة المختصة.

اجازة ٣٠ يونيو

٣ ايام اجازة متتالية

وبعد إعلان رئيس الوزراء و وزير العمل، أصبح هناك ٣ ايام اجازة متواصلة للقطاع الحكومي ، ولبعض العاملين بالقطاع الخاص حسب طبيعة عملهم و إجازاتهم الاسبوعية ..

الخميس ٣ يوليو إجازة ٣٠ يونيو

الجمعة ٤ يوليو عطلة أسبوعية

السبت ٥ يوليو عطلة أسبوعي ببعض المصالح الحكومية و الخاصة.

أجر مضاعف للعاملين حال التشغيل في الإجازات

وأكدت وزارة العمل أن العامل الذي يتطلب عمله الحضور في يوم 3 يوليو يستحق أجرًا مضاعفًا، حيث يحصل بالإضافة إلى أجره الأساسي عن اليوم، على مثلي هذا الأجر نظير العمل خلال العطلة الرسمية، وفقًا لما تنص عليه أحكام قانون العمل المعمول به.

كما شددت الوزارة على أن الإجازة المعلنة إجازة مدفوعة الأجر بالكامل، ولا تُخصم من رصيد الإجازات الاعتيادية للعامل، وتُحتسب ضمن الأجر الشهري دون انتقاص.

ترحيل إجازة ذكرى ثورة 30 يونيو

وأصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا رسميًا بترحيل إجازةذكرى ثورة 30 يونيو، لتكون يوم الخميس الموافق 3 يوليو 2025 بدلًا من موعدها الأصلي يوم الاثنين 30 يونيو، وذلك ضمن قرار الحكومة بترحيل الإجازات الرسمية في نهاية الأسبوع لتوفير فرص استراحة ممتدة للمواطنين.