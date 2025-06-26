موعد استئناف عمل البنوك والمصالح الحكومية بعد إجازة رأس السنة الهجرية يهم قطاعًا كبيرًا من المواطنين المتعاملين مع البنوك والمصالح الحكومية، نظرًا لاحتفال البلاد اليوم، الخميس برأس السنة الهجرية الجديدة 1447 هـ، التي تعد عطلة رسمية لجميع العاملين بالدولة.

موعد عمل البنوك بعد إجازة رأس السنة الهجرية

البنك المركزي المصري قرر، بحسب بيان، تعطيل العمل في البنوك العاملة في السوق المحلية جميعها اليوم، الخميس 26 يونيو 2025، بمناسبة الاحتفال برأس السنة الهجرية لعام 1447 هـ.

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وأكد البنك المركزي أن العمل يُستأنف بجميع البنوك صباح يوم الأحد 29 يونيو 2025.

إجازة رأس السنة الهجرية

كان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أصدر قرارًا باعتبار اليوم، الخميس 26 من شهر يونيو 2025، إجازة رسمية مدفوعة الأجر بمناسبة رأس السنة الهجرية، بدلًا من التاريخ الميلادي الموافق ليوم الأول من شهر المحرم عام 1447 هجرية طبقًا لما ستسفر عنه الرؤية الشرعية، وذلك للعاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام، مع استمرار أعمال الامتحانات وفقًا للمواعيد المحددة من قبل السلطة المختصة.

إجازة ثورة 30 يونيو

كما أصدر رئيس مجلس الوزراء، قرارًا بأن يكون يوم الخميس 3 من شهر يوليو عام 2025 ميلادية، إجازة رسمية مدفوعة الأجر بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو، بدلًا من يوم الاثنين الموافق 30 من شهر يونيو عام 2025 ميلادية، وذلك للعاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام، مع استمرار أعمال الامتحانات وفقًا للمواعيد المحددة من قبل السلطة المختصة.