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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

سيارات جديدة 7 راكب في مصر.. مواصفات وأسعار

سيارات جديدة 7 راكب في مصر
سيارات جديدة 7 راكب في مصر
إبراهيم القادري

يوجد في سوق السيارات المصري العديد من إصدارات السيارات الجديدة موديل 2026 و 2027، وذلك من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول على سيارات مزودة بتكنولوجيا حديثة، تتماشى مع مستقبل صناعة السيارات.

وتوافره هذه الإصدارات بعد استقرار سوق السيارات المصري، ومن بينها: جيتور X70، وسوزوكي إرتيجا، و شيري تيجو 8، وشيفروليه كابتيفا، وإم جي G50 Plus .

جيتور X70 موديل 2027

تحصل سيارة جيتور X70 موديل 2027 علي قوتها من محرك سعة 1500 سي سي، وتنتج قوة 156 حصان، وعزم دوران 230 نيوتن/متر، ومقترن بها علبة تروس أوتوماتيك .

جيتور X70 موديل 2027

الفئة الأولي من سيارة جيتور X70 موديل 2027 تباع بسعر مليون و 95 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة جيتور X70 موديل 2027 تباع بسعر مليون و 95 ألف جنيه .

سوزوكي إرتيجا موديل 2027

تستمد سيارة سوزوكي إرتيجا موديل 2027 قوتها من محرك سعة 1500 سي سي، وتنتج قوة 103 حصان، وبها عزم دوران 138 نيوتن/متر، ومقترن بها علبة تروس أوتوماتيك .

سوزوكي إرتيجا موديل 2027


سعر سيارة سوزوكي إرتيجا موديل 2027 في سوق السيارات المصري يصل إلى مليون و 185 ألف جنيه .

شيري تيجو 8 موديل 2027

قوة سيارة شيري تيجو 8 موديل 2027 تصل إلي 145 حصان، وبها عزم دوران 2110 نيوتن/متر، وبها محرك سعة 1500 سي سي، ومقترن بها علبة تروس أوتوماتيك .

شيري تيجو 8 موديل 2027

الفئة الأولي من سيارة شيري تيجو 8 موديل 2027 تباع بسعر مليون و 170 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة شيري تيجو 8 موديل 2027 تباع بسعر مليون و 230 ألف جنيه .

الفئة الثالثة من سيارة شيري تيجو 8 موديل 2027 تباع بسعر مليون و 270 ألف جنيه .

شيفروليه كابتيفا موديل 2027

عزم دوران سيارة شيفروليه كابتيفا موديل 2027 يصل إلى 230 نيوتن/متر، وبها قوة 148 حصان، وبها محرك سعة 1500 سي سي، ومقترن بها علبة تروس أوتوماتيك .

شيفروليه كابتيفا موديل 2027

يصل سعر سيارة شيفروليه كابتيفا موديل 2027 في سوق السيارات المصري إلي مليون و 400 ألف جنيه .

ام جى جي 50 بلس موديل 2027

سيارة ام جى جي 50 بلس موديل 2027 بها محرك سعة 1500 سي سي تيربو، وبها قوة 170 حصان، وبها خزان وقود سعة 50 لتر، وعزم دوران 285 نيوتن/متر، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

ام جى جي 50 بلس موديل 2027

سعر سيارة ام جى جي 50 بلس موديل 2027 في سوق السيارات المصري يصل إلي مليون و 300 ألف جنيه .

صناعة السيارات سوق السيارات المصري إصدارات السيارات الجديدة موديل 2026 جيتور X70 موديل 2027 سوزوكي إرتيجا موديل 2027 شيري تيجو 8 موديل 2027 شيفروليه كابتيفا موديل 2027 كابتيفا ام جى جي 50 بلس موديل 2027

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