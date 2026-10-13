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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

لكزس ار زد الكهربائية تباع بهذه المواصفات

لكزس ار زد موديل 2027
لكزس ار زد موديل 2027
إبراهيم القادري

يتوافر في سوق السيارات المصري العديد من إصدارات السيارات الجديدة موديل 2027، وذلك من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول على سيارات مزودة بتكنولوجيا حديثة، تتماشى مع مستقبل صناعة السيارات.

لكزس ار زد موديل 2027

وجاءت هذه الطرازات بعد استقرار سوق السيارات المصري، ومن بينها: لكزس ار زد موديل 2027، وتنتمي ار زد لفئة السيارات الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات .

وسائل الأمان بـ لكزس ار زد موديل 2027

لكزس ار زد موديل 2027

زودت سيارة لكزس ار زد موديل 2027 بالعديد من وسائل الأمان من ضمنها، نظام الفرامل المانع للانغلاق-ABS، ووسائد هوائية للسائق، ووسائد هوائية للركاب، ووسائد هوائية جانبية، وبها نظام توزيع قوة الفرامل EBD، وبها حساسات للركن، وبها ESP، وبها نظام إيموبليزر ضد السرقة، وبها نظام الثبات الإلكترونى .

محرك لكزس ار زد موديل 2027

لكزس ار زد موديل 2027

تنتج سيارة لكزس ار زد موديل 2027 قوة 408 حصان، وبها عزم دوران 538 نيوتن/متر، وبها بطارية سعة 77 كيلووات/ساعة، ويمكنها قطع مسافة 450 كم/ساعة بالشحنة الواحدة قبل الحاجة لإعادة شحنها من جديد، وتتسارع من وضع السكون وصولا إلي 100 كم/ساعة في مدة 4.4 ثانية، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

مواصفات لكزس ار زد موديل 2027

تحتوي سيارة لكزس ار زد موديل 2027 علي العديد من المميزات من ضمنها، جنوط رياضية، وبها مقاعد كهربائية، وبها إنذار ضد السرقة، وبها مصابيح ضباب، وبها كاميرا خلفية، وبها GPS، وبها مثبت سرعة، وبها قفل مركزى للأبواب، وبها تشغيل وإيقاف المحرك بدون مفتاح، وبها مدخل AUX، وبها مدخل USB، وبها بلوتوث، وبها عجلة قيادة متعددة الاستخدامات، وبها Front Speakers، وبها Rear speakers .

لكزس ار زد موديل 2027

بالاضافة إلي ان سيارة لكزس ار زد موديل 2027 بها، تكيف، وبها ريموت كنترول، وبها مرايات كهربائية، وبها فرش مقاعد من الجلد، وبها باور ستيرنج، وبها نظام ذكى لركن السيارة، وبها كراسي كهربائية، وبها فتحة سقف بانوراما، وبها شاشة متعددة الوسائط تعمل باللمس، وبها نظام اقفال للأبواب يعمل باللمس، وبها Heated seats، وبها Rear Seat Entertainment .

سعر لكزس ار زد موديل 2027

لكزس ار زد موديل 2027

الفئة الأولي من سيارة لكزس ار زد موديل 2027 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 3 مليون و 500 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة لكزس ار زد موديل 2027 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 3 مليون و 850 ألف جنيه .

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