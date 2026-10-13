ترامب يصعّد لهجته ضد الفصائل المسلحة اليمنية: سلوكها سيئ للغاية

صعّدت الإدارة الأمريكية لهجتها تجاه الفصائل المسلحة اليمنية، على خلفية الهجمات التي تستهدف منشآت مدنية ومرافق حيوية في السعودية، إذ وصف الرئيس الأمريكية دونالد ترامب سلوك هذه الفصائل بأنه «سيئ للغاية»، فيما نقلت قناة «العربية» عن وزارة الخارجية الأمريكية أن الفصائل المسلحة تتصرف بشكل سيئ وتهاجم الأعيان المدنية.

وبحسب وكالة رويترز، أدلى ترامب بتصريحاته للصحفيين اليوم الثلاثاء، في ظل اتساع تداعيات الحرب الأمريكية الإيرانية على المنطقة، وتصاعد الهجمات المنسوبة إلى الفصائل المسلحة اليمنية على الملاحة التجارية في البحر الأحمر ومضيق باب المندب، إلى جانب الهجمات التي استهدفت العاصمة السعودية الرياض.

وتأتي هذه التصريحات بعدما شهدت السعودية هجمات متكررة خلال الأيام الأخيرة، شملت مطار الملك خالد الدولي في الرياض، وسط تقارير عن سقوط قتلى ومصابين وتعطل حركة الطيران. وذكرت وكالة أسوشيتد برس أن السلطات السعودية فتحت تحقيقًا في إخفاق منظومات الدفاع الجوي في منع هجوم استهدف المطار، وأسفر، وفقًا للتقارير المنشورة، عن مقتل 13 شخصًا وإصابة أكثر من 300 آخرين.