فون دير لاين تدعو قادة الاتحاد الأوروبي إلى تشديد إجراءات مكافحة الهجرة غير النظامية

دعت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، قادة الدول الأوروبية إلى اتخاذ سلسلة من التدابير لمواجهة الهجرة غير النظامية، وذلك في رسالة وجهتها إليهم قبيل القمة الأوروبية المقررة في بروكسل هذا الأسبوع.

وتضمنت التدابير التي اقترحتها فون دير لاين وضع إطار للاستجابة الطارئة في الحالات التي تُستخدم فيها الهجرة سلاحا لتحقيق أهداف سياسية، وتوسيع صلاحيات وكالة حرس الحدود والسواحل الأوروبية "فرونتكس"، فضلا عن زيادة معدل ترحيل المهاجرين.

وقالت فون دير لاين، في الرسالة الموجهة إلى قادة الدول الـ27 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، إنه يتعين على التكتل منع مثل هذه التهديدات، والتأكيد بوضوح أنه لن يتهاون مطلقا في حماية حدوده الخارجية، مشددة على أنه لن يُسمح لأي جهة، سواء كانت دولة أو جهة من غير الدول، باستغلال قواعد الاتحاد أو قيمه لزعزعة استقراره.

ومن المقرر أن تشكل الرسالة أساسا للمناقشات المتعلقة بالهجرة خلال القمة الأوروبية، يوم الجمعة المقبل، وهو اليوم الثاني من اجتماعات المجلس الأوروبي المقررة هذا الأسبوع.