رسميًا| إجازة 30 يونيو لـ موظفي القطاع الخاص.. وهؤلاء لهم ضعف الأجر بالقانون

شغلت محركات البحث عبر جوجل تساؤلات العديد من الموظفين العاملين بالقطاع الخاص ، عن موعد إجازة 30 يونيو ، والتي من المقرر أن يتم منحها الخميس القادم الموافق 3 يوليو .



و أعلن وزير العمل محمد جبران اليوم الإثنين، أن يوم الخميس الموافق 3 يوليو 2025 إجازة رسمية مدفوعة الأجر بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو، بدلًا من يوم الإثتين الموافق 30 يونيو 2025، وذلك للعاملين بالقطاع الخاص المخاطبين بأحكام قانون العمل.



مع التنبيه على أحقية صاحب العمل فى تشغيل العامل في هذين اليومين، إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، ويستحق العامل في هذه الحالة بالإضافة إلى أجره عن هذين اليومين مِثلّي هذا الأجر.



طبقا لقانون العمل، للعامل الحق في إجازة بأجر في العطلات، والأعياد، والمناسبات التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص.

وللعامل الذي أمضى في خدمة صاحب العمل خمس سنوات متصلة، الحق في إجازة بأجر لمدة شهر لأداء فريضة الحج، أو زيارة بيت المقدس، وتكون هذه الإجازة مرة واحدة طوال مدة خدمته.



الفئات المحرومة قانونا من اجازة ثورة 30 يونيو

أعطى القانون الحق لأصحاب العمل في استدعاء أي عامل في أيام الإجازات والعطلات الرسمية، إذا تطلبت حاجة العمل الى وجود العامل في مقابل أن يحصل على مثلي الأجر عن هذا اليوم من مرتبه الأساسي الذي يحصل عليها شهريا