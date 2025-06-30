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الإشراف العام
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رئيس التحرير
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أخبار البلد

ثورة 30 يونيو بداية تصحيح المسار.. 4.7 مليون أسرة تستفيد من مساعدات تكافل وكرامة

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
كتب: عبدالوكيل ابوالقاسم

ثورة 30 يونيو كانت بداية تصحيح المسار التى أستفاد منها الشعب المصري بأكملة، خاصة الأسر الأكثر احتياجا من المطلقات والأرامل من خلال برنامج تكافل وكرامة الذى يصرف مساعدات شهرية  لـ 4.7 مليون أسرة حتى الآن.

مضاعفة عدد الأسر المستفيدة

وكشف تقرير لوزارة التضامن الإجتماعي، عن مضاعفة عدد الأسر المستفيدة عدة مرات من 1.7 مليون أسرة عام 2014 إلي 4.7 مليون أسرة في عام 2025 (17 مليون فرد)، من مستفيدي برنامج الاستحقاق الأسري "تكافل" من الاسر التي لديها أبناء من حديثي الولادة حتي مرحلة التعليم الجامعي، ومستفيدي برنامج الاستحقاق الفردي "كرامة" الذي يخدم المسنين من 65 سنة فأكثر وذوي الإعاقة والأيتام والفتيات اللاتي بلغن 50 سنة بدون زواج والارامل والمطلقات اللاتي لم ينجبن بالإضافة لغيرها من فئات العمالة غير المنتظمة، والمتعرضين للحوادث والكوارث الفردية والجماعية.

الجدير بالذكر  أطلقت وزارة التضامن الإجتماعي برنامج تكافل وكرامة في يناير 2015، و هـو برنامـج التحويـلات النقديــة المشروطـة تحـت مظـلة تطويــر شــبكات الأمـان الإجتماعــي.

الفئة المستحقة

يستهدف البرنامج ذوى الإعاقة الطفل ( يتيم الابوين – مهجور العائل – ابن المطلقه اذا تزوجت – ابن المسجون / المسجونه – كريم النسب ) المرأه المعيله ( المطلقه – ارمله – مهجوره – منفصله – زوجه نزيل مراكز الاصلاح ) وايضا نفس الفئات بدون ابناء، والمسن اكبر من 65 سنه الاسرالمعاله ( اسره المجند – اسره فقيره )

شروط الحصول على تكافل وكرامة

يشترط للحصول على برنامج تكافل وكرامة، الا يكون للزوج و الزوجه او المسن او العاجز يعمل بالحكومه اوالفطاع العام او القطاع الخاص باجر تاميني لا يزيد عن 1800 جنيه وان لا يتقاضى معاش تاميني او مساعده ضمانيه ، و أن تكون الأسرة المتقدمة لبرنامج "تكافل" لديها أبناء من سن يوم حتي سن 26 عام ، على ان تلنزم الاسره ببرامح الصحه الاوليه للاطفال من سن يوم الى السادسه بما يشمل نمو الاطفال وتقديم جدول التطعيمات وحضور جلسات التوعية الصحية وحضور الأم بحد أدنى جلستان في العام الواحد ومن سن السادسة حتى السادسة والعشرين بمراحل التعليم المختلفة وان يكون الأفراد المتقدمين لبرنامج "كرامة" من المسنين بعمر يبدأ من 65 عام أو من أصحاب عجز أومرض مزمن يحول بينه وبين العمل أو ينقص من قدرته على العمل ويثبت المرض أوالإعاقة بالفحص الطبي، او الحصول على كارت الخدمات المتكامله أو من الأيتام الذي لاينالون الرعاية من الأب أوالأم بل من الأقارب من الدرجة الثانية أوأبعد من ذلك المستندات :- تقديم كافة المستندات الداعمة واللازمة للتقدم

 مثل :
1-صور بطاقات رقم قومي سارية لأى فرد بالأسرة أكبر من 15 عاما.
2-وشهادات ميلاد مميكنة للابناء تحت سن 15 عاما.
3-صور وثائق الزواج أو الطلاق أو الوفاة أو الهجر أو السجن أو الانقصال لدى الاقباط.
4-قيد عائلى للأسرة .
5-صوره كارت الخدمات المتكاملة أو كود استعلام كشف القومسيون الطبي المميكن.
6-إثبات قيد مدرسي أو جامعي للأبناء بمراحل التعليم المختلفه.
7-صوره قرار الوصاية أو ولاية تعليمية للوصى على الاطفال القصر.
8-صورة شهادة السجن لحالات سجن الاب أو الام.
9-مفردات مرتب للزوجين فى حاله وجود فرد معاق بالاسرة .
10-صورة بطاقه التموين إن وجدت موانع الصرف.

تكافل وكرامة الأسر الأكثر احتياجًا وزارة التضامن دعم الأسر الفقيرة

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