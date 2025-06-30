سلوي عثمان: المصريون اجتمعوا على قلب رجل واحد لحماية بلدهم في 30 يونيو

أكدت الفنانة القديرة سلوي عثمان، أن ثورة 30 يونيو جاءت نتيجة وعي الشعب المصري، بضرورة الحفاظ علي وطنه

وتابعت الفنانة القديرة سلوى عثمان في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد" أن الشعب المصري أعطي نموذجا لحب المواطن إلي بلده وانتمائه لها فى ثورة 30 يونيو، فقد رفض أن تتعرض بلده إلي المخاطر والتقسيم ورفض أن تنسلخ مصر من هويتها .

واستكملت سلوي عثمان : المصري أثبت فى 30 يونيو أنه لا يتهاون فى الدفاع عن وطنه الذى كان ينزلق نحو مصير مجهول، فقد اجتمعوا على قلب رجل واحد لحماية بلدهم.

أبطال مسلسل سيد الناس:

وخاضت سلوى عثمان الماراثون الرمضاني بمسلسل سيد الناس من بطولة عمرو سعد، الهام شاهين ، ريم مصطفى، أحمد زاهر، أحمد رزق، إنجي المقدم، خالد الصاوي، منة فضالي، نشوى مصطفى، رنا رئيس، ملك أحمد زاهر، أحمد فهيم، محمود قابيل، سلوى عثمان، طارق النهري، ياسين السقا، إنجي كيوات، ساندي علي، أسما سليمان، علياء صبحى والعمل من إخراج وقصة محمد سامي ومن كتابة ورشة قلم .



قصة مسلسل سيد الناس :

العمل تدور أحداثه في إطار اجتماعي حول شخصية الجارحي الذي يدخل في عداوة مع أشقائه الثلاثة ، وهو ما يولد العديد من المشاكل والصراعات بينهم .

تشهد أحداث مسلسل سيد الناس دخول ريم مصطفى التي تجسد دور أمنة زوجة عمرو سعد الذي يؤدي شخصية الجارحي أبو العباس (عمرو سعد) في صراعات من نوع خاص مع إلهام شاهين التي تلعب شخصية اعتماد الهواري زوجة والد عمرو سعد والذي يقدم بدوره خالد الصاوي.