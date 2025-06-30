قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
منها ثعابين.. إحباط محاولة تهريب كبرى لعشرات الزواحف والكائنات النادرة بمطار القاهرة|شاهد
أذكار الصباح الواردة عن النبي.. ابدأ يومك بذكر الله ففيه شفاء للصدور
رسميًا| إجازة 30 يونيو لـ موظفي القطاع الخاص.. وهؤلاء لهم ضعف الأجر بالقانون
كلمة الرئيس السيسي بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو.. بث مباشر
بعد فحص 51507 سائقين من بداية العام..الداخلية: 4,3 % منهم يتعاطون المخدرات
وزير الإسكان: افتتاح وتشغيل القطاع الرابع من ازدواج طريق سيوة / مطروح بطول 50 كم
أسعار الدولار والعملات الأجنبية اليوم
الزراعة: إحباط محاولة تهريب لعشرات الزواحف والكائنات النادرة بمطار القاهرة الدولي
صرف معاشات شهر يوليو بالزيادة الجديدة غدا| احسب قبضك
فرنسا تُدين تهديدات إيران لرئيس وكالة الطاقة الذرية وتطالب بضمان سلامة موظفيها
تعرف على أسعار الذهب اليوم وعيار 21 مفاجأة
الأرصاد: درجات الحرارة أعلى من معدلاتها الطبيعية وهذا موعد انكسارها.. فيديو
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

سلوي عثمان: المصريون اجتمعوا على قلب رجل واحد لحماية بلدهم في 30 يونيو

سلوي عثمان
سلوي عثمان
أحمد البهى

أكدت الفنانة القديرة سلوي عثمان، أن ثورة 30 يونيو جاءت نتيجة وعي الشعب المصري، بضرورة الحفاظ علي وطنه

وتابعت الفنانة القديرة سلوى عثمان في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد" أن الشعب المصري أعطي نموذجا لحب المواطن إلي بلده وانتمائه لها فى ثورة 30 يونيو، فقد رفض أن تتعرض بلده إلي المخاطر والتقسيم ورفض أن تنسلخ مصر من هويتها .

واستكملت سلوي عثمان : المصري أثبت فى 30 يونيو أنه لا يتهاون فى الدفاع عن وطنه الذى كان ينزلق نحو مصير مجهول، فقد اجتمعوا على قلب رجل واحد لحماية بلدهم.

أبطال  مسلسل سيد الناس:

وخاضت سلوى عثمان الماراثون الرمضاني بمسلسل سيد الناس من بطولة عمرو سعد، الهام شاهين ، ريم مصطفى، أحمد زاهر، أحمد رزق، إنجي المقدم، خالد الصاوي، منة فضالي، نشوى مصطفى، رنا رئيس، ملك أحمد زاهر، أحمد فهيم، محمود قابيل، سلوى عثمان، طارق النهري، ياسين السقا، إنجي كيوات، ساندي علي، أسما سليمان،  علياء صبحى والعمل من إخراج وقصة  محمد سامي ومن كتابة ورشة قلم .


قصة مسلسل سيد الناس :

العمل تدور أحداثه في إطار اجتماعي حول شخصية الجارحي الذي يدخل في عداوة مع أشقائه الثلاثة ، وهو ما يولد العديد من المشاكل والصراعات بينهم .

تشهد أحداث مسلسل سيد الناس دخول ريم مصطفى التي تجسد دور أمنة زوجة عمرو سعد الذي يؤدي شخصية الجارحي أبو العباس (عمرو سعد) في صراعات من نوع خاص مع إلهام شاهين التي تلعب شخصية اعتماد الهواري زوجة والد عمرو سعد والذي يقدم بدوره خالد الصاوي.

سلوي عثمان ثورة 30 يونيو الفنانة القديرة سلوي عثمان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

معاش

معاش شهري لربات البيوت دون وظيفة

أسعار السجائر اليوم كليوباترا وبوكس وLM ومارلبورو بعد الزيادة.. هل وصلت 100 جنيه؟

أسعار السجائر اليوم كليوباترا وبوكس وLM ومارلبورو بعد الزيادة.. هل وصلت 100 جنيه؟

رفع عدادات الكهرباء القديمة رسميًا مع بداية السنة المالية الجديدة عن هؤلاء المشتركين

رفع عدادات الكهرباء القديمة رسميًا مع بداية السنة المالية الجديدة عن هؤلاء المشتركين

امتحانات الثانوية العامة

والد طالبة ثانوية عامة يستغيث: لجنة بنتي كلها غش.. وأطالب الوزير بالتحقيق

صورة أرشيفية

فتح باب التحويل بين المدارس غداً .. اعرف الضوابط والرسوم والأوراق المطلوبة

العربون

هل العربون من حق البائع أم المشتري عند عدم إتمام العقد؟.. الإفتاء تجيب

القرآن الكريم

الإفتاء تنصح بقراءة هذه السورة لتجنب المشاكل والخلافات الأسرية

فريق الاهلي

ممنوع الاقتراب.. ريبيرو يطالب الأهلي بتحصين خماسي الفريق.. وبيبو يحل أزمة الظهير

ترشيحاتنا

القس أندريه زكي

الطائفة الإنجيلية بمصر تهنئ القس عماد حداد بانتخابه مطرانًا للكنيسة اللوثرية

وزير التعليم العالي

وزير التعليم العالي يكرم 20 جامعة مصرية مدرجة في النسخة العامة لتصنيف QS لعام 2025

ممثل منظمة الصحة العالمية في مصر

الصحة العالمية: مصر تحتضن 10 ملايين نازح منهم مليون ونصف سوداني

بالصور

منها ثعابين.. إحباط محاولة تهريب كبرى لعشرات الزواحف والكائنات النادرة بمطار القاهرة|شاهد

صورة من الضبطية
صورة من الضبطية
صورة من الضبطية

معلومات صادمة .. مبرد المياه يصيبك بهذه الأمراض

مبرد المياة
مبرد المياة
مبرد المياة

تسلا تعترف بوجود خلل في بعض سياراتها الجديدة.. يشكل خطرا على السلامة

تسلا
تسلا
تسلا

لماذا تشعر بدوخة عند ركوب السيارات الكهربائية؟.. حقيقة علمية

السيارات الكهربائية
السيارات الكهربائية
السيارات الكهربائية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى أحمد

منى أحمد تكتب: يونيو والثورة المليونية

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: ثمرات 30 يونيو 2013

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: تحليل النهج السياسي الخارجي في ضوء النظرية السياسية.. مقاربة مصر ما بعد 30 يونيو نموذجًا

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: الملك سنوسرت الأول

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: 30 يونيو… لحظة الخلاص وميلاد الجمهورية الجديدة

المزيد