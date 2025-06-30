فات الميعاد الحلقة 13 .. أسماء ابو اليزيد تخلع أحمد مجدي

طرحت منصة watch it، الحلقة 13 من مسلسل "فات الميعاد"، وذلك قبل عرضها على شاشات التليفزيون بـ 24 ساعة فقط.

وحملت الحلقة 13 من مسلسل" فات الميعاد" عدد من الأحداث ومنها حصول بسمة" اسماء ابو اليزيد" علي حكم خلع من مسعد" أحمد مجدي" بعد ان قامت سماح بالشهادة فى المحكمة معها.



أبطال مسلسل فات الميعاد

مسلسل فات الميعاد، من بطولة عدد كبير من نجوم الفن، أبرزهم: أسماء أبو اليزيد، أحمد مجدي، محمود البزاوي، محمد علي رزق، هاجر عفيفي، محمد أبو داود، أحمد صفوت، فدوى عابد، وهو من تأليف عاطف ناشد، وإخراج سعد هنداوي.





‎تعاون أحمد مجدي وأسماء أبو اليزيد

ويأتي هذا التعاون الثاني بين أحمد مجدي وأسماء أبو اليزيد، بعد مشاركتهما معا في مسلسل “الآنسة فرح”، الذي عرض على مدار 5 سنوات متتالية، وحقق نجاحا كبيرا.



