بعد قرار رئيس الوزراء.. موعد إجازة 30 يونيو للقطاع الخاص وموقف الامتحانات

يبحث الكثيرون عن موعد إجازة 30 يونيو حيث أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قراراً بأن يكون يوم الخميس الموافق 2 يوليو 2026، إجازة رسمية مدفوعة الأجر في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام.

وجاء قرار رئيس الوزراء بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو، على أن يكون هذا الموعد بدلاً من يوم الثلاثاء الموافق 30 يونيو 2026، مع استمرار أعمال الامتحانات وفقاً للمواعيد المحددة.



ويأتي هذا القرار في إطار سياسة الحكومة المتبعة لترحيل الإجازات الرسمية التي تصادف منتصف الأسبوع إلى نهاية الأسبوع، بهدف تحقيق أقصى استفادة من العطلات المتتالية، وتعزيز فرص الراحة والاستجمام للمواطنين، وتنشيط الحركة السياحية الداخلية.

قرار وزير العمل بشأن إجازة القطاع الخاص

وللعاملين بالقطاع الخاص، أعلن وزير العمل حسن رداد، منح العاملين في القطاع الخاص المخاطبين بأحكام قانون العمل رقم 14 لسنة 2025، إجازة رسمية مدفوعة الأجر بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو، وذلك يوم الخميس الموافق 2 يوليو 2026، بدلاً من يوم الثلاثاء الموافق 30 يونيو 2026.

وأوضح الوزير أن القرار يأتي تنفيذاً لأحكام المادة 129 من قانون العمل رقم 14 لسنة 2025، التي تنص على أنه للعامل الحق في إجازة بأجر في العطلات والأعياد والمناسبات التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص، وذلك في إطار توحيد مواعيد الإجازات الرسمية للعاملين بمختلف قطاعات الدولة كلما أمكن ذلك، تحقيقاً للغايات الاجتماعية والقومية من المناسبات والأعياد الرسمية، في ضوء قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1986 لسنة 2026.

ضوابط تشغيل العاملين في الإجازة

أكد الوزير أنه يجوز لصاحب العمل تشغيل العامل في هذا اليوم إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، وفي هذه الحالة يستحق العامل، بالإضافة إلى أجره عن هذا اليوم، مثلي هذا الأجر، أو أن يُمنح يوم آخر عوضاً عنه بناءً على طلب كتابي من العامل يودع بملفه الخاص.

كما أصدرت وزارة العمل الكتاب الدوري رقم 18 لسنة 2026 بشأن تنظيم منح هذه الإجازة للعاملين بالقطاع الخاص، مع توجيه جميع مديريات العمل بالمحافظات ورؤساء الإدارات المركزية بالوزارة بمتابعة تنفيذ أحكامه ونشره في مواقع العمل والإنتاج للتنبيه بمضمونه ووضعه موضع التنفيذ.

حرص الوزارة على تطبيق القانون

أكدت وزارة العمل حرصها على تطبيق أحكام القانون المنظمة للإجازات الرسمية بما يحقق التوازن بين مصلحة العمل وحقوق العاملين، ويضمن توحيد مواعيد الإجازات الرسمية على مستوى الدولة.

ويأتي هذا القرار في إطار الجهود المستمرة للدولة لتحقيق العدالة بين العاملين في القطاعين الحكومي والخاص، وضمان تمتعهم بنفس الحقوق في الإجازات الرسمية، بما يعزز الاستقرار الوظيفي ويرفع من مستوى الرضا لدى العاملين.

أهمية إجازة ثورة 30 يونيو في الوجدان الوطني

تحمل إجازة ثورة 30 يونيو دلالات وطنية عميقة، فهي ليست مجرد عطلة رسمية، بل هي تخليد لذكرى يوم تاريخي شهدته مصر عام 2013، حين خرج الملايين من المصريين في مظاهرات حاشدة للتعبير عن إرادتهم، وهو ما أسهم في رسم ملامح مرحلة جديدة من تاريخ البلاد.



وتأتي هذه العطلة لتذكير الأجيال الجديدة بقوة الإرادة الشعبية وأهمية الحفاظ على الاستقرار الوطني، كما تُعد فرصة للمواطنين للاحتفال بهذا اليوم العظيم بطرق متعددة، سواء من خلال حضور الفعاليات الوطنية أو قضاء الوقت مع الأسرة.