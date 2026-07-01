«مصر الحكاية».. قطاع المسرح يحتفي بذكرى ثورة 30 يونيو بساحة الهناجر

ضمن احتفالات وزارة الثقافة بذكرى ثورة 30 يونيو، وبرعاية الدكتورة جيهان زكي، وزيرة الثقافة، أقيم حفل فني بعنوان "مصر الحكاية"، مساء يوم الثلاثاء ٣٠ يونيو ٢٠٢٦، بساحة مركز الهناجر للفنون، بالتعاون بين قطاع المسرح برئاسة الدكتور أيمن الشيوي، والهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة، والمركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية بقيادة المخرج عادل حسان.

جاء ذلك بحضور الفنان أحمد الشافعي، رئيس الإدارة المركزية للشئون الفنية، وإيمان حمدي، مدير عام المهرجانات، والمخرج محمد صابر، مدير عام الإدارة العامة للمواهب، إلى جانب نخبة من الفنانين والإعلاميين.

واستهلت الفعاليات بافتتاح معرض الفنون التشكيلية بقاعة آدم حنين، وتلته رقصة التنورة التى لاقت تفاعلا كبير من الجمهور.

افتتح الحفل بمسرح ساحة الهناجر بعرض فني لفرقة طنطا للموسيقى العربية بقيادة المايسترو محمود صفوت، التي قدمت باقة من الأغنيات الوطنية المتنوعة.

كما قدمت فرقة النيل للآلات الشعبية، بقيادة منال إبراهيم، مجموعة من الفقرات الغنائية المستوحاة من الفلكلور المصري والأغنيات الوطنية.

وتأتي احتفالات ذكرى ثورة ٣٠ يونيو انطلاقا من دور الثقافة في ترسيخ الوعي الوطني وتعزيز قيم الانتماء والهوية المصرية.

