غادة عبد الرازق تدعم هبة مجدي بعد إعلان إصابتها بالسرطان: اللهم أنت الشافي



وجهت الفنانة غادة عبد الرازق رسالة مؤثرة إلى الفنانة هبة مجدي، عقب إعلان إصابتها بمرض السرطان، داعية الله أن يمنّ عليها بالشفاء العاجل، في لفتة إنسانية حظيت بتفاعل واسع.

ونشرت غادة عبد الرازق صورة للفنانة هبة مجدي عبر خاصية «الاستوري» على حسابها بموقع «إنستجرام»، وكتبت: «اللهم أنت الشافي يارب العالمين»

وتصدرت الفنانة هبة مجدى مواقع التواصل الاجتماعى ومحركات البحث خلال الأيام الماضية، وذلك بعد كشفها عن مرورها بأزمة صحية صعبة وخضوعها لفترة علاج شاقة استمرت لأشهر طويلة، فضلت خلالها الابتعاد عن الأضواء وعدم الإفصاح عن طبيعة المرض الذي تعانى منه.

وأثارت الفنانة هبة مجدي حالة من التعاطف الكبير بعد نشرها صورة لها دون مكياج عبر حسابها الرسمى على «إنستجرام»، وكتبت: «صباح الرضا والتفاؤل.. الحمد لله فى كل ستر، الحمد لله فى كل نعمة ونجاح وفضل، الحمد لله فى أصعب وأشد مرض، والحمد لله فى أصعب علاج، ربى اشفِ كل مريض يا رب، فإن مع العسر يسرا»، وذلك دون الكشف عن أى تفاصيل لحالتها الصحية.

