تطورات جديدة بالحالة الصحية لـ هبة مجدي

قدمت مذيعة صدى البلد إسراء عبدالمطلب نشرة إخبارية تناولت خلالها آخر تطورات الحالة الصحية للفنانة هبة مجدي، بعد أول تعليق من زوجها الفنان محمد محسن عقب أشهر من الغياب عن الأضواء.

وأوضحت إسراء عبدالمطلب أن محمد محسن أكد استقرار الحالة الصحية لهبة مجدي، مشيرًا إلى أنها دخلت المرحلة الأخيرة من العلاج، وأنهما فضلا الابتعاد عن مواقع التواصل الاجتماعي والإعلام خلال الفترة الماضية للتركيز على رحلة العلاج.

كما وجه الشكر لكل من دعم زوجته بالدعاء، مطالبًا وسائل الإعلام ورواد السوشيال ميديا باحترام خصوصيتها وعدم تداول الشائعات أو التكهنات بشأن طبيعة مرضها، متمنيًا لها الشفاء العاجل والعودة إلى جمهورها في أقرب وقت.

ولمزيد من التفاصيل شاهد الفيديو كاملًا:

https://www.youtube.com/shorts/WRRPutNInwE