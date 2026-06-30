هتقدري يا بطلة.. نهال عنبر تدعم هبة مجدي في مرضها

دعمت الفنانة نهال عنبر، عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، الفنانة هبة مجدي في محنتها المرضية.

وقالت نهال عنبر: “هتقدري يا بطلة.. وفعلا اللي بيحبه ربه بيبتليه.. وانتي أد الابتلاء الكبير ده وهتعديه بإذن الله.. حبيبتى يا هبة ربنا يشفيكى ويعافيكى ويقويكي.. تأكدي أن أى ابتلاء هو اختبار من رب العالمين، وأنا متأكدة إنك هتنجحى في الاختبار ده لأنك قوية وقربك من ربنا هيعديكى من أى محنهة.. بحبك وبدعيلك.. أسألكم الدعاء لها بالشفاء”.

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وكانت هبة مجدي قد أعلنت مؤخرًا مرورها بوعكة صحية، قبل أن يطمئن زوجها الفنان محمد محسن الجمهور، مؤكدًا أن حالتها مستقرة وأنها دخلت المرحلة النهائية من العلاج، مطالبًا الجميع بمواصلة الدعاء لها.