وفاة زوج وزيرة الثفافة الأسبق نيفين الكيلاني .. وهذا موعد تشييع الجنازة

نعى الفنان أيمن الشيوي، رئيس قطاع المسرح، المحاسب محمد رضا، زوج وزيرة الثقافة الأسبق نيفين الكيلاني.

وقال البيان: ينعى الدكتور أيمن الشيوي، رئيس قطاع المسرح، وإداريو وفنانو البيت الفني للمسرح، المحاسب محمد رضا، زوج الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة الأسبق وعضو المجلس الأعلى للثقافة، الذي وافته المنية، سائلين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أسرته وذويه الصبر والسلوان.



واستكمل البيان : إنا لله وإنا إليه راجعون .. وتُقام صلاة الجنازة اليوم عقب صلاة الظهر بمسجد الشرطة بمدينة الشيخ زايد.