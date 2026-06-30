المهرجان القومي للمسرح يختتم ورشة الإلقاء لـ خالد الذهبي بعرض تطبيقي وتوزيع شهادات المشاركة

اختتم المهرجان القومي للمسرح المصري، برئاسة الفنان محمد رياض، فعاليات ورشة الإلقاء التي قدمها الفنان خالد الذهبي، ضمن البرنامج التدريبي للدورة التاسعة عشرة، وذلك بحضور الفنان محمد رياض رئيس المهرجان وذلك تحت رعاية وزيرة الثقافة الدكتورة جيهان زكي.

وشهد ختام الورشة تقديم عرض تطبيقي قصير، استعرض خلاله المتدربون جانبًا من المهارات التي اكتسبوها على مدار فترة التدريب، من خلال تطبيقات عملية في الإلقاء والأداء الصوتي، عكست مستوى التطور الذي حققه المشاركون والاستفادة من البرنامج التدريبي.

وأعقب العرض توزيع شهادات المشاركة على المتدربين، تقديرًا لالتزامهم واجتيازهم الورشة بنجاح، في إطار حرص المهرجان على دعم وتأهيل الكوادر المسرحية الشابة، وإتاحة فرص التدريب العملي على أيدي نخبة من المتخصصين.

محمد رياض يتحدث عن أهمية الورش

وأكد الفنان محمد رياض، رئيس المهرجان القومي للمسرح المصري، أن الورش الفنية أصبحت أحد أهم محاور عمل المهرجان، لما تمثله من فرصة حقيقية لاكتشاف المواهب وصقلها، مشيرًا إلى أن الاستثمار في العنصر البشري هو الضمان الحقيقي لمستقبل المسرح المصري.

من جانبه، أعرب الفنان خالد الذهبي عن سعادته بالمستوى الذي ظهر به المتدربون في ختام الورشة، مؤكدًا أن الالتزام والرغبة في التعلم كانا السمة الأبرز للمشاركين، وهو ما انعكس بوضوح في العرض التطبيقي الذي قدموه، متمنيًا لهم التوفيق في مسيرتهم الفنية المقبلة.