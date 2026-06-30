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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

محمد إمام يحتفل باستمرار صدارة «صقر وكناريا» لشباك التذاكر

محمد امام
محمد امام
يمنى عبد الظاهر


أعرب الفنان محمد إمام عن سعادته بالنجاح المتواصل لفيلمه «صقر وكناريا»، بعدما حافظ على صدارة إيرادات شباك التذاكر في دور العرض السينمائية، مواصلًا تصدره قائمة الأفلام المعروضة.


ونشر محمد إمام، عبر حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي، صورة تكشف إيرادات الأفلام، وأرفقها بتعليق مقتضب قال فيه: «الحمد لله»، معبرًا عن سعادته باستمرار نجاح الفيلم


وحقق فيلم «صقر وكناريا»، إيرادات بلغت 3.417.187 جنيهًافى آخر ليلة عرض، ليواصل تصدره قائمة الإيرادات، متفوقًا على فيلم «7 Dogs» الذى جاء فى المركز الثانى بإيرادات وصلت إلى 2.525.951 جنيهًا.

وجاء فيلم «إذما»، فى المركز الثالث محققًا 576.829 جنيهًا، بينما احتل فيلم «الكلام على إيه» المركز الرابع بإيرادات بلغت 418.119 جنيهًا، تلاه فيلم «القصص» بإيرادات وصلت إلى 164.456 جنيهًا.

وفى المركز السادس جاء فيلم «أسد»، محققًا 126.034 جنيهًا، فيما تذيل فيلم «الكراش» قائمة الإيرادات بعدما سجل 123.967 جنيهًا.

ويشارك فى بطولة فيلم «صقر وكناريا» كل من محمد إمام، وشيكو، ويسرا اللوزى، ويارا السكرى، وخالد الصاوى، وانتصار، ومحمود عبد المغنى، ونسرين أمين، إلى جانب عدد من الفنانين، ويواصل الفيلم تحقيق نتائج قوية منذ انطلاق عرضه بدور السينما.

محمد إمام صقر وكناريا «7 Dogs إذما أسد ويسرا اللوزى وشيكو ويارا السكرى

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