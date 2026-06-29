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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

بعد تجربتهما في "صقر وكناريا".. محمد إمام يشيد بالمخرج حسين المنباوي

بعد تجربتهما في "صقر وكناريا"..محمد عادل إمام يشيد بالمخرج حسين المنباوي
بعد تجربتهما في "صقر وكناريا"..محمد عادل إمام يشيد بالمخرج حسين المنباوي
علا محمد

أشاد الفنان محمد عادل إمام، بالمخرج حسين المنباوي، بعد تجربتهما الأخيرة في فيلم"صقر وكناريا" الذي يعرض حاليا بدور العرض السينمائي.

وشارك محمد إمام، صورا تجمعه مع حسين المنباوي، عبر حسابه على إنستجرام، وعلق: "أخي وحبيبي وشريك رحلة النجاح.. المخرج الكبير حسين المنباوي.. من أهم المخرجين في الصناعة.. بدأنا مع بعض نوعية 'الأكشن الكوميدي اللي مكنش موجود قبل كدة".

وأضاف: "عملي ٣ أفلام من أنجح أفلامي .. ليلة هنا وسرور، عمهم وأخيرا صقر وكناريا.. بحب جدا الشغل معاه وأسلوبه المبدع في الاخراج وبحبه هو شخصيا، يا رب دايما ناجحين مع بعض .. شكرا على كل حاجة".

جدير بالذكر أن فيلم صقر وكناريا تأليف أيمن وتار، إخراج حسين المنباوي، بطولة محمد إمام، شيكو، يسرا اللوزي، خالد الصاوي، يارا السكري، انتصار، وبمشاركة عدد من النجوم كضيوف شرف: محمود عبدالمغني، نسرين أمين، ودياب.

الفنان محمد عادل إمام محمد عادل إمام المخرج حسين المنباوي فيلمصقر وكناريا صقر وكناريا

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