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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

فرقة بني مزار تقدم "مصنع الشيكولاتة" بمهرجان نوادي مسرح الطفل

مصنع الشيكولاتة
مصنع الشيكولاتة
أحمد البهى

استقبل قصر ثقافة القناطر الخيرية العرض المسرحي "مصنع الشيكولاتة"، ضمن فعاليات الدورة الثانية من المهرجان الختامي لنوادي مسرح الطفل، "دورة الفنانة صفاء أبو السعود"، الذي يقام تحت رعاية الدكتورة جيهان زكي، وزيرة الثقافة، وتنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة، في إطار برامج وزارة الثقافة، والرئيس الشرفي للمهرجان الكاتبة سماح أبو بكر عزت.

العرض عن رواية "تشارلي ومصنع الشيكولاتة" للكاتب البريطاني روالد دال، وإخراج يوستينا هاني، وشهد حضور لجنة التحكيم المكونة من مهندس الديكور مصطفى التهامي، الفنانة إيناس نور، المخرج والناقد محمد عبد الوارث، والفنان والمخرج هشام علي، ومصمم الاستعراضات محمد ميزو، كما حضر الشاعر د. مسعود شومان، الفنان عمرو حمزة، مدير نوادي مسرح الطفل ومدير المهرجان، رضوى القصبجي مدير إدارة مسرح وفنون الطفل، وجيهان شعبان مدير قصر ثقافة القناطر الخيرية، ولفيف من الفنانين والإعلاميين.

وتدور أحداث العرض حول "شوقي" الذي يحلم ببناء مصنع الشوكولاتة، ويواجه العديد من التحديات والصراعات التي تختبر إرادته ومبادئه.

وأوضحت المخرجة يوستينا هاني أن فكرة العمل مستوحاة من قصة الشخصية الأسطورية "ويلي ونكا"، وأعيد تقديمها دراميا من خلال شخصية جديدة تحمل اسم "شوقي شوكليت". 


وأضافت أن العرض يبرز الجانب المظلم لوسائل التواصل الاجتماعي، لكن في إطار كوميدي يتناسب مع طبيعة الطفل.
وكشفت أنها حرصت على تحقيق التناغم بين عناصر العرض، من أزياء، اإضاءة واستعراضات، بما يساعد على سرد الحكاية بصورة واضحة ومؤثرة، ويمنح الطفل تجربة مسرحية ممتعة تجذبه وتدمجه في أحداث العرض.

وأشار معتصم علي، معد العرض، إلى أنه حرص على تقديم معالجة درامية جديدة تجعل الحكاية أكثر قربا من أطفال اليوم، من خلال استحداث شخصية "آدم" لتكون محور للأحداث، مع الحفاظ على روح المغامرة والخيال. 

وأضاف أن العمل يناقش أهمية الصداقة الحقيقية التي تتحقق بالحب والعمل الصادق، كما يسلط الضوء على مخاطر العالم الافتراضي والإعلانات المضللة وتأثيرها السلبي على الأطفال.

من ناحيته، قال نزار مصطفى، بطل العرض إن الشخصية التي يجسدها تمثل الحكاية بأكملها، وتصور فكرة الصراع الداخلي الذي يعيشه الإنسان، حيث تنقسم شخصية "شوقي" إلى جانبين؛ الأول يمثل النور والطموح والإرادة والسعي نحو النجاح، بينما يجسد الجانب الآخر الأفكار السلبية والوساوس والإغراءات التي تحاول إبعاده عن طريقه الصحيح.

وأوضح عبد الله ياسر، مصمم الملابس، أن تصميم الأزياء جاء بروح بسيطة ومرحة، واعتمد على طابع خيالي وعبثي بعيد عن الواقعية، حيث ظهرت بعض الشخصيات بملابس مستوحاة من الآيس كريم والشوكولاتة وغيرها من العناصر المرتبطة بعالم الحلوى، مع توظيف إكسسوارات جذابة بهدف تقديم تجربة بصرية مفعمة بالدهشة والخيال

"مصنع الشيكولاتة" لفرقة قصر ثقافة بني مزار، تمثيل: نزار مصطفى، ياسين محمد، مارتينا حشمت، ساندي هاني، محمد علاء، تقي حسام، شاهندة سامي، نور شريف، عمار أحمد، ندى شريف، منة حسام، منة محمد، ماهر مايكل، وسيرافيم إسحاق.

إعداد معتصم علي، مصمم ملابس وإكسسوارات عبد الله ياسر، تنفيذ ملابس سحر إبراهيم، أشعار وألحان دياب السعودي، تصميم وتنفيذ إضاءة مهند المهدي، موسيقي أيمن أحمد، غناء يوسف إيهاب وجورجينا إيهاب، ماكياج إيهاب أسامة، تصميم ملابس يوستينا هاني، تعبير حركي توني ديفيد، ديكور نورا محمد، وعبد الله مصطفى، توزيع وتسجيل مينا زغلول، عزف يوسف إيهاب، ومساعد مخرج كيرلس نصرت.

وينفذ المهرجان بإشراف الإدارة المركزية للدراسات والبحوث، والإدارة العامة لثقافة الطفل، وتختتم فعالياته غدا الثلاثاء في السادسة مساء ويتضمن الحفل إعلان النتائج وتكريم العروض الفائزة.

قصر ثقافة القناطر مصنع الشيكولاتة المهرجان الختامي لنوادي مسرح الطفل

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