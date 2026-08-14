سنتكوم: غيرنا مسار 62 سفينة تجارية وعطلنا 3 سفن وفتشنا سفينتين لضمان الامتثال للحصار على إيران

كشفت القيادة المركزية الأمريكية "سنتكوم"، حصيلة جديدة لعملياتها البحرية في إطار إعادة فرض الحصار الأمريكي على إيران، معلنة تغيير مسار عشرات السفن التجارية وتعطيل وتفتيش سفن أخرى.

وقالت "سنتكوم"، على صفحتها على منصة إكس للتواصل الإجتماعي مساء اليوم الجمعة، إنه حتى 14 أغسطس، غيرت القوات الأمريكية مسار 62 سفينة تجارية بهدف ضمان امتثالها للحصار المفروض على إيران.

وأضافت أن قواتها عطلت 3 سفن، كما صعدت على متن سفينتين وفتشتهما ضمن العمليات نفسها.

وارفقت سنتكوم صورة أوضحت أنها لبحار أمريكي يوجه مروحية من طراز سي هوك خلال عمليات طيران ليلية على متن طراد الصواريخ الموجهة "يو إس إس برينستون" أثناء إبحار السفينة في البحر العربي وتطبيقها للحظر الأمريكي المفروض على إيران.