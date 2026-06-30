«الاختيار» على رأسها.. أعمال فنية تناولت ثورة 30 يونيو

حظيت ثورة 30 يونيو بحضور واضح في عدد من الأعمال الدرامية والسينمائية التي استلهمت أحداث تلك المرحلة، ورصدت التحولات السياسية التي شهدتها مصر قبل الثورة وبعدها، كما تناولت تداعيات حكم جماعة الإخوان من وجهات نظر درامية مختلفة، وجسدت مشاهد الاحتجاجات والأحداث التي صاحبت تلك الفترة.

الاختيار 3

يعد مسلسل “الاختيار 3” من أبرز الأعمال التي تناولت ثورة 30 يونيو بشكل مباشر، إذ وثقت الحلقة 28 مشاركة الملايين في المظاهرات المطالبة بإنهاء حكم محمد مرسي، إلى جانب عرض مشاهد درامية لاجتماعات قيادات الدولة وجماعة الإخوان خلال تلك الأيام.

كما شهدت الحلقة 29 اجتماع الفريق أول عبد الفتاح السيسي مع ممثلي القوى الوطنية للاتفاق على خريطة طريق للمرحلة التالية بعد عزل مرسي، في إطار توثيق الأحداث التي أعقبت الثورة.

جواب اعتقال

عرض الفيلم في 30 يونيو 2017، وركز على عالم الجماعات المتطرفة، مقدما رؤية درامية لكيفية صناعة الإرهابي منذ الصغر، وآليات تجنيد العناصر وغسل أدمغتهم، إلى جانب استعراض الفكر المتشدد من الداخل.

الفيلم من بطولة محمد رمضان، إياد نصار، دينا الشربيني، صبري فواز، وسيد رجب، وتأليف وإخراج محمد سامي.

سلسال الدم

تناول الجزء الرابع من مسلسل "سلسال الدم" جانبا من أحداث 30 يونيو ضمن أحد خطوطه الدرامية، حيث انتهت أحداثه بقيام الثورة وسقوط حكم الإخوان، مع تسليط الضوء على استغلال الدين لتحقيق مكاسب سياسية ومحاولة السيطرة على مؤسسات الدولة.

الداعية

قدم مسلسل "الداعية" بطولة هاني سلامة رؤية درامية لفترة حكم الإخوان، وتناول عددا من القضايا المرتبطة بأفكار الجماعة وسياساتها، كما تضمن مشاهد لمظاهرات تطالب بإسقاط الحكم، وألقى الضوء على بعض الأفكار المتشددة التي صاحبت تلك المرحلة.

المشخصاتي 2

كان فيلم "المشخصاتي 2" من أوائل الأفلام التي تناولت ثورة 30 يونيو، إذ استعرض الفترة الممتدة من ثورة 25 يناير وحتى سقوط حكم الإخوان، مقدما الأحداث في إطار كوميدي ساخر، مع تسليط الضوء على خطابات الرئيس الأسبق محمد مرسي وردود فعل المواطنين عليها، إلى جانب تناول أبرز المواقف التي ارتبطت بتلك المرحلة.