وفاة المهندسة آيات خليفة رئيس الأقسام الفنية سابقا بالمسرح القومي للطفل

أصدر قطاع المسرح القومي للطفل بيانا ينعى فيه، المهندسة آيات خليفة رئيس الأقسام الفنية سابقا بالمسرح، وكشف عن موعد تشييع جنازتها عقب صلاة الظهر بمسجد الصديق.

المسرح القومي للطفل ينعي آيات خليفة

وقال قطاع المسرح في بيانه: “ينعى قطاع المسرح الزميلة والفنانة الكبيرة المهندسة آيات خليفة أحد أهم مهندسين المسرح ورئيس الأقسام الفنية سابقا بالمسرح القومي للطفل، وزوجة الفنان القدير محمد كشك ووالدة الفنان شادي كشك بمسرح الطفل وخالة المهندسة هبة عبد الحميد مديرة إدارة التجهيزات بالبيت الفني للمسرح لهم جميعا خالص التعازي والمواساة، رحم الله الفقيدة واسكنها فسيح جناته”.