بطولة مراد مكرم.. العرض المسرحي لعب ولعب يواصل تألقه على مسرح عبد المنعم مدبولي

تواصل فرقة المسرح القومي للأطفال تقديم احدث عروضها المميزة من خلال عرضها المسرحي الجديد “لعب ولعب” من بطولة الفنان منير مكرم وعدد من النجوم ، والذى انطلق ثانى أيام عيد الفطر ٢٠٢٦ ويواصل عرضه يوميا الساعة الثامنة مساء على مسرح عبد المنعم مدبولى بالعتبة .



ويشارك في بطولة العرض عدد من الفنانين، ابرزهم: ليلى عز العرب، جيهان قمري ، أحمد صادق، منير مكرم، أيمن إسماعيل، شيماء حسن، أكمل المعداوي، كمال ربيع، ياسمين الموجي، رحومة محمد، إسلام ماكي، جورج وصفي، ملك حمدي، أشرف عز، وضياء الدين زكريا ، والعمل من أشعار أحمد زيدان، وموسيقى وألحان صلاح مصطفى، وديكور ناصر عبد الحافظ، وملابس جمالات عبده، واستعراضات كريمة بدير، وتصميم العرائس جمال الموجي، وتصميم الدعاية محمد فاضل، وماكيير إسلام عفيفي، ورسومات علاء الحلوجي، وتنفيذ الملابس إيمان الشيخ، وإخراج منفذ ياسر محمود، وإشراف على الإنتاج أحمد شحاتة. ويضم فريق هيئة الإخراج كلًا من: أحمد فيشو، إبراهيم الزهيري، محمد خيري، حسن الروسي، ومحمود يوسف ومن تأليف وإخراج الدكتور حسام عطا.

ويأتي العرض ضمن جهود المسرح القومي للأطفال للحفاظ على الموروث الشعبي المصري، وتقديمه في أعمال مسرحية تثري وجدان الطفل وتُعرّفه بجماليات تراثه الثقافي في صورة فنية جذابة وممتعة.

