فن وثقافة

«لعب ولعب» على المسرح للأطفال في ثاني أيام عيد الفطر

أحمد إبراهيم

تواصل فرقة المسرح القومي للأطفال تقديم أعمالها الفنية الهادفة التي تخاطب وجدان الطفل المصري، من خلال عرضها المسرحي الجديد “لعب ولعب”، والذي يأتي في إطار رؤية فنية تستهدف إحياء التراث الشعبي وإعادة تقديمه للأجيال الجديدة في قالب مسرحي ممتع يجمع بين البهجة والقيمة الثقافية.

ويُقدم العرض تحت إشراف وإنتاج الفنانة إيناس نور مدير عام المسرح القومي للأطفال، التي أكدت أن العمل ينطلق من إيمان حقيقي بأن التراث الشعبي ليس مجرد حكايات من الماضي، بل هو ذاكرة حيّة تعكس ملامح الهوية الثقافية للمجتمع المصري. 

وأوضحت أن الأغاني والألعاب الشعبية التي نشأ عليها الأطفال عبر الأجيال كانت دائمًا مساحة للفرح والتواصل الإنساني، وأسهمت في تشكيل وجدان الطفولة المصرية.

وأضافت أن العرض يسعى إلى إحياء تلك الروح من جديد على خشبة المسرح، عبر صياغة فنية معاصرة تحافظ على أصالة التراث وتمنحه حياة متجددة، ليصل إلى الأطفال بصورة جمالية تجمع بين المتعة والمعرفة، مؤكدة أن تقديم هذا العمل يأتي حبًا للفن ووفاءً لذاكرة الطفولة وتراثنا الشعبي.

ويشارك في بطولة العرض نخبة من الفنانين، منهم: جيهان قمري، ليلى عز العرب أحمد صادق منير مكرم ايمن اسماعيل ،شيماء حسن أكمل المعداوي، ـكمال ربيع، ياسمين الموجي، رحومة محمد، إسلام ماكي، جورج وص7ذفي، ملك حمدي، ، أشرف عزب، .

العرض من تأليف وإخراج الدكتور حسام عطا، وأشعار أحمد زيدان، وموسيقى وألحان صلاح مصطفى، وديكور ناصر عبد الحافظ، وملابس جمالات عبده، واستعراضات كريمة بدير، وتصميم العرائس جمال الموجي، وتصميم الدعاية محمد فاضل، وماكيير إسلام عفيفي، ورسومات علاء الحلوجي، وتنفيذ الملابس إيمان الشيخ، ومخرج منفذ ياسر محمود، ومشرف على الإنتاج أحمد شحاتة.

كما يضم فريق هيئة الإخراج كلًا من: أحمد فيشو، إبراهيم الزهيري، محمد خيري، حسن الروسي، ومحمود يوسف.

ويأتي العرض ضمن جهود المسرح القومي للأطفال للحفاظ على الموروث الشعبي المصري، وتقديمه في أعمال مسرحية تثري وجدان الطفل وتُعرّفه بجماليات تراثه الثقافي في صورة فنية جذابة وممتعة. 

