رانيا فريد شوقي تدعم هبة مجدي بالدعاء: اللهم اشفها وعافها في بدنها

ساندت الفنانة رانيا فريد شوقي زميلتها الفنانة هبة مجدي بعد إعلان مرورها بأزمة صحية، ودعت لها بالشفاء العاجل عبر حسابها الرسمي على “فيسبوك”.

وقالت رانيا فريد شوقي، عبر منشورها: "اللهم يا كاشف الهم، ويا رافع البلاء، اشفِ هبة مجدي وعافها في بدنها وصحتها. اللهم ردّ عليها عافيتها، واحرسها بعينك التي لا تنام، اللهم اشفها واشفِ كل مريض يتألم، والبسهم ثوب الصحة والعافية عاجلاً غير آجل يا أرحم الراحمين".



وكانت هبة مجدي قد أعلنت مؤخرًا مرورها بوعكة صحية، قبل أن يطمئن زوجها الفنان محمد محسن الجمهور، مؤكدًا أن حالتها مستقرة وأنها دخلت المرحلة النهائية من العلاج، مطالبًا الجميع بمواصلة الدعاء لها.