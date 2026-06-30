بعد إعلان مرضها.. إيناس عز الدين تدعم هبة مجدي

وجهت الفنانة إيناس عز الدين، رسالة دعم للفنانة هبة مجدى عقب إعلان مرضها.

وكتبت إيناس على موقع «انستجرام»: "مش عارفة أبدأ من فين بس صدقونى البيوت مخبيه كتير والابتسامة اللى انتو بتشوفوها وراها ألم كبير".



واضافت إيناس: "والجانب الآخر مستخبى لا يعلمه غير الله، أنا متاكدة من حكمة ربنا فى أي ابتلاء، والحمدلله على نعمة الابتلاء ربنا فكرنا وبيختبرنا فى القوة والصبر والإيمان لأن لازم نتعامل مع الحياة والعزيمة ونتحدى المرض، وأنزل وأشتغل ودائمًا فى طاقة إيجابية".

واختتمت إيناس منشورها قائلةً: "بإذن الله تعدى هو القادر والشافى.، الحمد لله ربنا يقوينا جميعًا حبيبتى هبة مجدي قلبي معاكي".