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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

قلبي معاكي.. إيناس عز الدين تدعم هبة مجدي بعد إعلان إصابتها بالسرطان

إيناس عز الدين وهبة مجدي
إيناس عز الدين وهبة مجدي
أحمد إبراهيم

حرصت الفنانة ايناس عز الدين على دعم الفنانة هبة مجدي عقب إعلان مرضها بالسرطان، حيث وجهت لها رسالة مؤثرة عبر حسابها الرسمي على موقع إنستجرام، عبرت خلالها عن محبتها الكبيرة لها، متمنية لها الشفاء العاجل. 

إيناس عز الدين تدعم هبة مجدي 

وقالت إيناس عز الدين : مش عارفة أبدا من فين بس صدقونى البيوت مخبيه كتير والابتسامة اللي انتو بتشوفوها وراها ألم كبير، والجانب الآخر مستخبى لا يعلمه غير الله، أنا متاكدة من حكمة ربنا   في أي ابتلاء، والحمدلله علي نعمة الابتلاء ربنا فكرنا وبيختبرنا في القوة والصبر والإيمان لأن لازم تتعمل مع الحياة والعزيمة وتتحدي المرض، وانزل واشتغل ودايما في طاقة إيجابية، بإذن الله تعدي هو القادر والشافي، الحمد لله ربنا يقوينا جميعا حبيبتي هبة مجدي قلبي معاكي .

وكانت أثارت الفنانة هبة مجدي قلق متابعيها وأصدقائها بعدما كشفت عن تعرضها لأزمة صحية صعبة خلال الفترة الأخيرة، وذلك من خلال صورة ظهرت فيها بوجه شاحب، وأرفقتها برسالة حملت الكثير من معاني الصبر والرضا، كشفت من خلالها أنها مرت بفترة علاج شاقة، مؤكدة تمسكها بالحمد والإيمان رغم صعوبة ما مرت به.

وكتبت هبة مجدي: "صباح الرضا والتفاؤل.. الحمد لله في كل ستر، الحمد لله في كل نعمة ونجاح وفضل، الحمد لله في أصعب وأشد مرض، والحمد لله في أصعب علاج.. ربي اشفِ كل مريض يا رب، فإن مع العسر يسرا.. يا رب الخير والصحة والستر وراحة البال لينا كلنا"، مما جعل الكثيرين يبحثون حول طبيعة المرض الذي تعاني منه هبة مجدي وسط أنباء حول إصابتها بالسرطان.

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