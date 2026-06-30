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لأول مرة.. معالجة صوتية لمسلسل "لن أعيش في جلباب أبي" لبثه إذاعة وتليفزيون بالتزامن
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

لأول مرة.. معالجة صوتية لمسلسل "لن أعيش في جلباب أبي" لبثه إذاعة وتليفزيون بالتزامن

لن أعيش في جلباب أبي
لن أعيش في جلباب أبي
أحمد البهى

في تجربة غير مسبوقة تبث إذاعة دراما إف إم بالتزامن مع قناة نايل سينما اعتباراً من اليوم 30 يونيو المسلسل التليفزيون (لن أعيش في جلباب أبي) .

أشاد الكاتب أحمد المسلماني رئيس الهيئة الوطنية للإعلام بالتعاون المميز بين قطاعات الهيئة في التجربة الجديدة لعرض المسلسلات التليفزيونية علي موجات الإذاعة في التوقيت نفسه ، وذلك بعد المعالجة الصوتية للمسلسل التليفزيوني ليناسب البث الإذاعي.

وكان اجتماعاً قد ضم الإذاعي عبد الرحمن البسيوني رئيس الإذاعة ، والمخرجة أميرة سالم رئيسة قطاع القنوات المتخصصة ، والمخرج عمرو عابدين رئيس قناة نايل دراما ، والإذاعية فاطمة حسن رئيسة إذاعة دراما إف إم ، وذلك لدراسة الجوانب الفنية للتجربة الجديدة .

في هذا السياق أعلنت إذاعة "دراما FM" وقناة "نايل دراما" عن بث رائعة الكاتب الكبير إحسان عبد القدوس "لن أعيش في جلباب أبي" برؤية تقنية جديدة.


وقال الإذاعي عبد الرحمن البسيوني رئيس الإذاعة : يأتي هذا التعاون ليقدم العمل التلفزيوني الخالد بصورة عصرية؛ حيث خضعت نسخة المسلسل التلفزيوني **لمعالجة صوتية متكاملة ومكثفة**، لتتحول من عمل يعتمد على الصورة إلى "دراما إذاعية" متكاملة الأركان، تُبرز تفاصيل الحوار والأداء الصوتي العميق، بما يضمن للمستمع تجربة درامية غامرة عبر أثير "دراما FM" تضاهي في جودتها وتأثيرها العرض التلفزيوني على شاشة (نايل سينما) .

وقالت المخرجة أميرة سالم : إن التعاون مع قطاع الإذاعة سوف يستمر خلال الفترة القادمة ، ليشمل عدداً كبيراً من المسلسلات.

لن أعيش في جلباب ابي نور الشريف دراما fm

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