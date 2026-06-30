مازن الغرباوي ينتهي من تصوير “ضربة موت Level Two”

انتهى المخرج والفنان مازن الغرباوي، من تصوير الجزء الثاني من سلسلة الميكرو دراما “ضربة موت Level Two”، استعدادًا لعرضه عبر احدي المنصات الرقمية، وذلك بعد الانتهاء من تنفيذ كافة مشاهد العمل التي تم تصويرها بين مصر وجورجيا، في إطار خطة المنصة لإنتاج أعمال درامية قصيرة بمعايير إنتاجية عالية.

ويواصل الجزء الثاني رحلة بطل العمل “موسى” داخل عالم أكثر تعقيدًا وخطورة، حيث تتصاعد الأحداث داخل شبكة Dark Web، ليدخل في مواجهة مع تنظيمات إلكترونية وشبكات إجرامية عابرة للحدود، بينما تنتقل معظم أحداث العمل إلى جورجيا، التي تظهر داخل السياق الدرامي تحت اسم “مدينة الشيطان”، في أجواء تجمع بين الأكشن والإثارة والغموض.

ويتولى إخراج الجزء الثاني الفنان مازن الغرباوي، الذي يشارك أيضًا في بطولته، ليقدم رؤية بصرية مختلفة تتماشى مع طبيعة الأحداث وتطورها، استمرارًا لفكرة السلسلة التي تعتمد على منح كل جزء هوية إخراجية مستقلة، مع تغيير أماكن التصوير بما يخدم البناء الدرامي ويمنح كل موسم طابعًا خاصًا.

ويشارك في بطولة “ضربة موت Level Two” كل من أحمد حامد، وإيمي الجندي، وعنان عاطف، والنجم العماني مبارك الغزالي، إلى جانب عدد من الفنانين.

وقال المنتج والمخرج شادي أبو شادي: حرصنا منذ البداية على تقديم تجربة مختلفة في عالم الميكرو دراما، تعتمد على جودة الصورة وسرعة الإيقاع، مع منح كل جزء هوية بصرية وإخراجية مستقلة من خلال التنوع في المخرجين وأماكن التصوير. ويُعد (ضربة موت Level Two) خطوة جديدة على مستوى التنفيذ، ونطمح من خلاله إلى تقديم تجربة تنافس الأعمال المعروضة على المنصات العالمية.

وتقوم سلسلة “ضربة موت” على تقديم أجزاء مستقلة تدور داخل عالم درامي واحد، مع الحفاظ على ترابط الشخصيات والأحداث، في تجربة تستهدف تقديم ميكرو دراما عربية بإيقاع سريع وجودة إنتاجية تنافس الأعمال المعروضة على المنصات الرقمية العالمية.