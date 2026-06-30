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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

"كُتبيكيا".. تطبيق جديد يمنح الكتب حياة جديدة ويعيد القراءة للجميع ونشر ثقافة العطاء

تطبيق "كُتبيكيا"
تطبيق "كُتبيكيا"

في وقت أصبحت فيه أسعار الكتب التعليمية تمثل عبئًا متزايدًا على كثير من الأسر، يقف العديد من الطلاب أمام تحدٍ حقيقي في الحصول على المراجع والكتب التي يحتاجون إليها. وفي المقابل، توجد آلاف الكتب التعليمية والثقافية داخل المنازل، بحالة جيدة، لكنها لم تعد تُستخدم، لتبقى على الأرفف دون أن يستفيد منها أحد.

من هذا الفكر وُلد "كُتبيكيا"، تطبيق يهدف إلى تحويل الكتب غير المستخدمة إلى مصدر للمعرفة، من خلال ربط الأشخاص الراغبين في التبرع بكتبهم بالطلاب والقراء الذين يبحثون عنها.

ويتيح التطبيق لأي مستخدم عرض كتبه التعليمية أو الثقافية، سواء كانت جديدة أو مستعملة بحالة جيدة، مع إضافة بياناتها بسهولة عبر التطبيق. وبعد ذلك، يستطيع الباحثون عن هذه الكتب تصفح العناوين المتاحة والتواصل مع المتبرعين لاستلامها، في تجربة بسيطة وسريعة تخدم الطرفين.

ولا يقتصر دور "كُتبيكيا" على توفير الكتب فحسب، بل يحمل رسالة مجتمعية تهدف إلى تخفيف الأعباء المالية عن الطلاب، وتشجيع إعادة استخدام الكتب بدلًا من إهمالها، ونشر ثقافة العطاء ومشاركة المعرفة، بما يضمن وصول الكتاب إلى أكثر من قارئ وتحقيق أكبر استفادة ممكنة منه.

ويأمل فريق تطوير التطبيق أن يصبح "كُتبيكيا" منصة تجمع بين محبي القراءة والطلاب وأصحاب الكتب، لتكوين مجتمع يؤمن بأن المعرفة يجب أن تكون في متناول الجميع، وأن الكتاب لا يفقد قيمته بعد استخدامه، بل تزداد قيمته كلما انتقل من يدٍ إلى أخرى.

وأصبح التطبيق متاحًا للتحميل على الهواتف الذكية عبر متجري Google Play و App Store ، ليتمكن المستخدمون من الانضمام إلى المبادرة والمساهمة في منح الكتب حياة جديدة.

روابط التحميل:

Android: https://bit.ly/kotobekia-android

iOS (Apple) https://bit.ly/kotobekia-ios

فقد يكون كتاب انتهيت من قراءته هو البداية التي يحتاجها طالب لتحقيق حلمه، أو مرجعًا يساعد باحثًا على إكمال دراسته، أو نافذة يفتح من خلالها قارئ جديد بابًا إلى عالم من المعرفة.

ومن هنا تأتي رسالة "كُتبيكيا" ، حيث لا حدود للخير.

كُتبيكيا الكتب التعليمية محبي القراءة

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