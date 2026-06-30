فنانة شهيرة تتعرض لمحاولة نصب واحتجاز على يد شخص

كشفت الفنانة الليبية نور الكارديكي عن تعرضها لمحاولة نصب واحتجاز على يد شخص قالت إنه مساعد مخرج، مؤكدة أنها حررت محضرًا بالواقعة واتخذت جميع الإجراءات القانونية.

وكتبت نور الكارديكي، عبر حسابها على “إنستجرام”: "لم أتخيل يومًا أن أخرج من منزلي من أجل فرصة عمل، وأعود وأنا أحمل كل هذا الخوف.. كل ما حدث بدأ برسالة وعرض عمل بدا طبيعيًا، لكن ما تعرضت له بعد ذلك كان كابوسًا حقيقيًا".

نور الكارديكي تروي تفاصيل تهديدها

وأضافت: "ذهبت وأنا أثق أنني ذاهبة لمقابلة تخص عملي، لكنني فوجئت - بحسب ما أبلغت به الجهات المختصة - بمحاولة احتجازي وتهديدي داخل المكان، في لحظات شعرت فيها أنني قد لا أخرج مرة أخرى.. قاومت بكل ما أملك، واستغثت بمن حولي، ولولا تدخل الجيران والعمال ورجال الأمن بعد فضل الله، لما كنت أكتب هذه الكلمات اليوم".

وتابعت: "تم الاستيلاء على هاتفي وسيارتي، لكن ما كان يهمني في تلك اللحظة هو أن أنجو بحياتي.. لقد اتخذت جميع الإجراءات القانونية، وأثق في العدالة حتى تأخذ مجراها، ولن أتحدث في تفاصيل أكثر احترامًا لسير التحقيقات".

واختتمت رسالتها قائلة: "وأقول لكل فتاة لا تثقي في أي شخص لمجرد أنه يتحدث باسم العمل أو الفن، إذا شعرت بالخطر، اصرخي، اطلبي المساعدة، وغادري المكان فورًا.. لا تخافي من أحد يهددك بصور أو فيديوهات، فكرامتك وحياتك أهم من أي شيء".

وتعد نور الكارديكي من الوجوه الليبية المعروفة، إذ توجت بلقب ملكة جمال ليبيا عام 2010، ثم حصلت على لقب جوهرة العرب في المغرب عام 2011، قبل أن تتجه إلى التمثيل وتبدأ مشوارها الفني في العام نفسه.