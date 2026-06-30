بسبب مرموش.. فريق هارموني عربي يحذف الفيديو المسيئ للاعبي منتخب مصر

أثار فريق "هارموني عربي" ، حالة واسعة من الجدل خلال الأيام الماضية، بعد طرح فيديو كليب بعنوان "تشكيل المنتخب"، الذي قدم فيه أغنية تشجع المنتخب المصري، لكن بطريقة اعتبرها البعض مسيئة، بسبب استخدام لحن أغنية الأطفال الشهيرة "جدو علي" مع استبدال أسماء الحيوانات بأسماء لاعبي المنتخب.

وانتقد عدد من الجمهور كلمات الأغنية، معتبرين أنها تسخر من بعض اللاعبين، إذ جاء في المقطع الخاص بعمر مرموش: "مش بيباصي ومش شغال.. عمر مرموش"، بينما جاء عن إمام عاشور: "رايح راجع طول الماتش.. بيروح بالكورة يمين وشمال.. إمام عاشور"، وهو ما أثار موجة واسعة من الانتقادات عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

فريق هارموني عربي يحذف النسخة القديمة

ومع تصاعد الجدل، قرر فريق "هارموني عربي" حذف النسخة الأولى من الكليب، وإعادة نشره بعد تعديل الكلمات، لتصبح أكثر دعما للمنتخب ولاعبيه، وجاءت النسخة الجديدة بكلمات تشيد بعناصر الفريق، من بينها:

"دي فرقتنا الأساسية وحسام ليه الكلمة النهائية.. جاب شوبير حيطة يستخبى وراها الجون.. محمد هاني وراه شوبير.. حتى إن هجموا علينا بقوة رأسه جامدة وهو فتوة رامي ربيعة.. رايح راجع طول الماتش نجم يباصي ومبيغلطش إمام عاشور.. وعشان قمة الاستمتاع لاعب يغلب أي دفاع أبو صلاح.. وراه مرموش وعاشور وراه ربيعة وهاني وراه شوبير".