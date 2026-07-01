منى زكي تدعّم هبة مجدي بعد أزمتها الصحية وإصابتها بالسرطان

حرصت الفنانة منى زكي، على دعم الفنانة هبة مجدي بعد تعرضها لأزمة صحية وإصابتها بمرض السرطان.

وكتبت منى زكي عبر ستوري انستجرام: “اللهم أشفيها وعافيها وقويها”.

وكشفت الفنانة هبة مجدي عن تعرضها لأزمة صحية صعبة، عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي.

وكتبت هبة على صفحتها عبر إنستجرام: «الحمد لله في كل ستر، الحمد لله في كل نعمة ونجاح وفضل.. الحمد لله في أصعب وأشد مرض والحمد لله في أصعب علاج.. ربي إشفي كل مريض يارب.. فإن مع العُسرِ يُسرَ".

وكانت هبة مجدي شاركت في مسلسل «نون النسوة» الذي عُرض في النصف الثاني خلال رمضان 2026، المسلسل من تأليف محمد الحناوي، وسيناريو وحوار أحمد صفوت، ويشارك في بطولته مي كساب وندى موسى و ومحمد جمعة.